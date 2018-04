Bluesrock for fuld udblæsning

Navnet er Dana Fuchs, og med rødderne plantet i Florida, hvor hun sang gospel i det lokale kirkekor, har Dana Fuchs arbejdet sig op til at være et lysende talent i New Yorks rock- og bluesklubber. Hun har haft hovedrollen i off-Broadway musicalen "Love, Janis" og hendes musik ligger helt klart i forlængelse af den store soul og blues tradition fra Aretha Franklin, Janis Joplin og Etta James. Stemmen lever op til forbillederne og hendes selvskrevne sange rummer alt den personlighed der skal til, for at de bliver vedkommende. Og når hun er på scenen med sit band bliver der ikke fedtet med sagerne, det er solid rock 'n roll for fuld udblæsning.