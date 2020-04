Dansk Folkepartis Liselott Blixt kritiserer administrationen i Greve Kommune for at følge Sundhedsstyrelsens ?forvirrende? retningslinjer for besøg på plejecentre og vil tage det op på et møde i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget på onsdag. Foto: Thomas Olsen

Blixt vil drøfte muligheder for besøg på plejecentre

Greve - 28. april 2020 kl. 10:52 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en svær balancegang i disse dage med hensyn til, hvordan beboere på plejehjem i hele landet kan få besøg af deres nærmeste familiemedlemmer. Forleden skrev Jyllands-Posten, at Sundhedsstyrelsen beklager, at den i en vejledning skrev, at besøgspåbud på plejehjem også gælder udearealer. Det er nemlig ikke rigtigt ifølge loven.

Sundhedsstyrelsens udmelding er forvirrende, mener Liselott Blixt, der er formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget i Greve Kommune og i øvrigt er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti i folketinget.

- Det er utroligt trist, at de kommer med forskellige meldinger hele tiden, siger hun.

Hun vil på et møde i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget på onsdag tage emnet om besøg på kommunens plejecentre op. Lige nu er det administrationen i Greve Kommune, der udstikker reglerne, og det vil Liselott Blixt lave om på.

- Administrationen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men jeg synes, at administrationen også godt kan tænke selv. Lige nu kan vi som politikere ikke gøre så meget, fordi beslutningskompetencen ligger hos administrationen, og det skal vi drøfte på onsdag, for det er et problem, siger hun.

Forskellige muligheder

Liselott Blixt peger på, at plejecentrene Nældebjerg, Møllehøj og Strandcentret har forskellige muligheder for at give familiemedlemmer mulighed for at besøge deres kære, der bor på et af plejecentrene i Greve Kommune.

- Det er vigtigt, at vi kan give den omsorg til beboerne, der er vigtig, siger hun.

I starten af coronaudbruddet var der mulighed for at trække på lærere og pædagoger i pressede situationer, men da skoler og institutioner er åbnet delvist op igen, er det ikke længere en mulighed, og derfor skal kommunen se på, hvad der er af hænder på plejecentrene.

Besøg er vigtige

Selv om Liselott Blixt har mest fokus på den nødvendige omsorg, vil hun gerne lempe for besøgsreglerne, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke skal have virussen ind på plejecentrene, siger hun.

Et eksempel på, hvordan en besøg konkret kan ske, er at lave besøgsrum, hvor der er sat plexiglas mellem beboeren og familiemedlemmet, og hvor der bliver sprittet af efter hvert besøg. Det kan også være ved, at pårørende og beboer kan sidde sammen udenfor og drikke en kop kaffe med et bord imellem sig.

Det er nemlig vigtigt, at kommunens ældre borgere også kan se deres familier.

- Beboerne skal ikke lide afsavn. Det at man kan se hinanden betyder alverden. Vi skal have fundet nogle løsninger, og det er også det, som vi arbejder på landsplan. Vi skal dog have i baghovedet, at én fejl kan betyde flere dødsfald, og det skal vi selvfølgelig undgå, siger Liselott Blixt.