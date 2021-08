Liselotte Blixt (DF) mener, at der bør kigges tjenestemandsreformen. Arkivfoto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Blixt om konflikt: - Indgreb kunne være lavet for længe siden

Greve - 26. august 2021 kl. 11:13 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Dansk Folkepartis sundhedsordfører og medlem af Greve Byråd Liselott Blixt frygter, at det bebudede regeringsindgreb i sygeplejekonflikten vil få flere sygeplejersker til at forlade faget, og derfor er partiet ikke klar til at stemme for et indgreb i konflikten.

- I Dansk Folkeparti forstår vi ikke, at man laver et indgreb, som ikke ændrer på det forhandlingsoplæg, der blev fremlagt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, som sygeplejerskerne stemte nej til, siger hun.

- Man tager ikke sygeplejerskerne seriøst, og vi er bange for, at sygeplejersker vil søge væk fra sundhedsvæsnet, fordi de ikke mener, de får den løn, de fortjener, siger hun.

- Vi foreslog og havde gerne set, at man som minimum afsatte midler og havde indgået forpligtende aftaler omkring den lønkommission, som nu skal se på offentligt ansattes løn, men det var der ikke opbakning til. Nu risikerer man, at kommissionen bliver en syltekrukke, og der ikke kommer nogle resultater, når arbejdet er færdigt i 2023.

Hun understreger, at hun på patienternes vegne er glad for, at der måske snart kommer en ende på konflikten. Men hun mener, at indgrebet kunne være kommet langt tidligere, når der alligevel ikke er blevet lyttet til kravene fra sygeplejerskerne.

- Når man alligevel ikke har lavet ændringer i aftalen, så kunne regeringen have valgt at lave et indgreb langt tidligere, så man kunne undgå at få lange ventelister til forskellige behandlinger, siger Liselott Blixt.

- Og hvis regeringen mener, det er så vigtigt at få ende på strejken, så forstår jeg ikke, at man har holdt sommerferie og ladet strejken stå på så længe. Der burde man i stedet have arbejdet på at finde en løsning, siger hun.

Har ingen strejkeret Hun mener også, at regeringen med sit indgreb fjerner sygeplejerskernes strejkeret.

- Det er uhørt, at det er en socialdemokratisk regering, som går ind og laver lovindgreb. Man skulle tro, at de satte pris på offentligt ansatte, trepartsforhandlinger og retten til at strejke. Men sygeplejerskernes stejkeret er ikke noget værd, når man laver lovindgreb, siger hun og sammenligner konflikten med lægekonflikten i 2013, hvor en socialdemokratisk ledet regeringen også greb ind.

- Når der er tale om sundhedspersonale, så gælder strejkeretten åbenbart ikke, og vi vil gerne have undersøgt, hvordan man kan sikre lige rettigheder for alle offentligt ansatte, siger hun.

Vil se på tjenestemandsreformen

Et af sygeplejerskernes ønsker i overenskomstforhandlingerne har været et opgør med tjenestemandsreformen, som i grove træk har betydet, at traditionelle kvindefag i den offentlige sektor er dårligere lønnet end traditionelle mandefag.

- Vi mener, at man bliver nødt til at kigge på den manglende lønstigning i traditionelle kvindefag, det trænger til et løft, og hvorfor skal man være dårligere lønnet, når man passer på mennesker, end hvis man arbejder på kontor, spørger hun retorisk.

Regeringens lovforslag bliver behandlet fredag, og udover Dansk Folkeparti har SF og Enhedslisten bebudet, at de stemmer i mod, mens resten af partierne er for. Det kræver, at 75 procent af Folketinget stemmer for, hvis der skal laves regeringsindgreb.