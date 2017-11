Blixt: Flere peger på mig som borgmester

- Der var mere end ét parti, som pegede på mig som borgmester i nat. Det var overraskende. Det er ikke et mål i sig selv for mig at blive borgmester. Det vigtigste er, at vi får så meget DF-politik igennem som muligt, siger Liselott Blixt, som afviser, at pres fra Dansk Folkepartis topledelse spiller en rolle. Der er ellers blevet spekuleret i, at den vil forsøge at presse Liselott Blixt til at gå efter borgmesterposten, efter at partiet mistede sin hidtil eneste borgmesterpost i København.