Nu kan medarbejdere som et nyt initiativ få opkvalificeret deres IT-kompetencer i et IT-læringsmiljø i ErhvervsCentret. Foto: KursusCentret KHS

Bliv klogere på IT

Greve - 30. januar 2018 kl. 17:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan lokale virksomheder sende deres medarbejdere på forskellige IT-kurser i ErhvervsCentret, der sammen med Kursuscentret KHS i Køge etablerer et nyt IT-læringsmiljø i Greve.

Her kan kursisterne udvikle deres IT-kompetencer og blive fortrolige med forskellige IT-værktøjer og programmer.

Kurser i fx Outlook, Excel, Power Point, WordPress og kundedatabaser udbydes både på begynder, øvet og avanceret niveau. Der er kurser for alle. Både for dem, der måske aldrig har arbejdet med en computer og for dem, der gør det jævnlig eller hver eneste dag - lige fra eksempelvis sjakmedarbejderen, chaufføren og kantinedamen til sekretæren, webmedarbejderen og direktøren.

På IT-værkstedet arbejder den enkelte medarbejder med et selvvalgt emne som eksempelvis Excel i sit eget tempo. Medarbejderen får udleveret et undervisningsmateriale, som indeholder opgaver og instruktioner inden for det emne, som personen har tilmeldt sig på forhånd. Dette materiale arbejder medarbejderen selvstændigt med, og der er hele tiden mulighed for at få hjælp og vejledning af en erfaren IT-instruktør.

Dørene til IT-værkstedet åbnes for første gang på Korskildelund 6 i Greve efter vinterferien torsdag den 1. marts 2018 fra kl. 8.00 til 12.30.

Formålet med at etablere et åbent IT-værksted i ErhvervsCentret er at sikre, at virksomhederne har nem adgang til at efteruddanne deres medarbejdere, så de fx opkvalificeres til at løfte nye opgaver og kan effektivisere eller få lettet nogle arbejdsgange ved at udvikle deres It-kompetencer.

IT-kurserne afsluttes med et kompetencebevis. Til undervisningen skal deltagerne medbringe egen computer til at arbejde på.

Du tilmelder dig selv og en medarbejder eller kollega via ErhvervsCentrets hjemmeside under arrangementer: