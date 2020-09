Send til din ven. X Artiklen: Blev der truet med pistol? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blev der truet med pistol?

Greve - 28. september 2020 kl. 08:54 Kontakt redaktionen

Sent søndag aften rykkede politiet ud til Greve Station, hvor et vidne mente at have set, at en person blev truet med noget, der lignede en pistol.

Det skete i forbindelse med, at en mindre gruppe unge skabte uro og utryghed i området.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Flere patruljer blev sendt til stedet, men de traf ingen personer, som anmeldte, at de havde været udsat for noget. De kunne heller ikke finde tegn på, at der skulle være afgivet skud i området, og ingen af personerne, de mødte, var i besiddelse af våben eller andet ulovligt.

Sagen undersøges nu nærmere, for at finde frem til et eventuelt offer og afklare omstændighederne i sagen.