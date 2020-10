Billist voldsomt påvirket af narkotika: Kunne ikke køre videre

Føreren viste sig at være en 29-årige mand fra Slagelse, der var så påvirket af narkotika, at politiet ikke skønnede, at han kunne tage vare på sig selv. Derfor blev derfor taget med på stationen, hvor han fik udtaget en blodprøve, der skal vise, hvad den 29-årige var påvirket af, og derudover blev han tilset af en læge.