Billeder: Ny hal blev indviet med taler og opvisning

Fredag stod i idrættens tegn på Greve Gymnasium, hvor eftermiddagen var dedikeret til indvielsen af gymnasiets nye idrætshal. Her var både elever, lærere og gæster udefra indbudt til et festligt arrangement med taler og opvisning.

- Det var ikke en quick fix, kan jeg sige til jer. Visioner, ambitioner og økonomi skulle gå op i en højere enhed, og bestyrelsen ville naturligvis vide, hvilke pædagogiske og faglige ræsonnementer der lå bag ønsket. Min tålmodighed kom på prøve adskillige gange i forløbet, og vores bestyrelsesformand nåede da også at kalde mig emsig undervejs. Jeg tror måske, det var kærligt ment - og det var da også en lidt dristig satsning på et tidspunkt, hvor besparelserne på uddannelsessektoren så småt var begyndt at rulle, sagde hun og fortalte, at bestyrelsen alligevel kastede sig ud i projektet, fordi der manglede plads til gymnasiets mange idrætshold, og fordi man mente, at en styrket idrætsprofil var det rigtige skridt for det store, lokalt forankrede gymnasium - blandt andet.