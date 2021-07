Bilist glemte fartregler

Bilen blev målt til at køre med en gennesnitshastighed på 131 km/t, selvom den højst tilladte hastighed på strækningen er nedsat til 80 km/t på grund af vejarbejdet. Føreren af bilen, en 29-årig mand fra Kolding, blev standset og sigtet for at køre med en al for høj hastighed. Kører man mere end 40 procent for hurtigt forbi et vejarbejde, koster det en betinget frakendelse af førerretten, hvor det på strækninger uden vejarbejde er 60 procent. Bøden fordobles desuden ved vejarbejde. Den 29-årige kørte med en hastighedsoverskridelse på mere end 60 procent, men det betyder stadig, at sagen lægges op til en betinget frakendelse af førerretten, og at han skal op til en kontrollerende køreprøve for at beholde sit kørekort. Bødepåstanden lyder på 5000 kr og 500 kr til offerfonden.