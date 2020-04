Gertrud Petersson har, siden moren flyttede ind på Nældebjerg Plejecenter, ofte taget hende med på tur. Her er de fotograferet i Frederiksberg Have, før coronakrisen. Privatfoto.

Bekymret datter frygter for sin demente mors helbred

Nye restriktioner betyder, at Gertrud Petersson ikke længere kan få lov til at gå ture med sin mor, som bor på plejecenter

Nye restriktioner, som Styrelsen for Patientsikkerhed pålagde landets plejecentre lige før påske, betyder, at pårørende til borgere på landets plejecentre nu heller ikke kan mødes på centrenes udendørs arealer.

Gertrud Petersson er bekymret for, at det på længere vil få store konsekvenser for sin mors mentale helbred, at de ikke længere kan få lov til at mødes.

