Beckmann udnævnt til formand for skatteankenævn

Pernille Beckmann er udnævnt til formand for Skatteankenævn Hovedstaden Vest.

Greve - 23. september 2020 kl. 13:59 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores vigtigste rolle er at sørge for, at borgerne får en fair behandling. Vi har et rimeligt højt skattetryk, så vi skal helst ikke tage mere, end vi skal. Der skal være gennemsigtighed. Det siger Pernille Beckmann (V), som de kommende to år skal lede arbejdet i Skatteankenævn Hovedstaden Vest.

De syv medlemmer, som er lægmænd, skal sammen med et medlem med skattefaglig indsigt behandle skatteklager fra borgere i Greve, Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Egedal, Ballerup og Furesø Kommune.

Pernille Beckmann har seks års erfaring som medlem af skatteankenævn. Min erfaring gør, at det var naturligt, at jeg tager pladsen som formand. Det var ikke, fordi jeg havde ambitioner om, at jeg skulle være det, siger Pernille Beckmann, som ser frem til at tage imod de nye medlemmer.

De nye medlemmer er alle lægmænd indstillet af deres respektive kommune. Som noget nyt får alle landets skatteankenævn også et ekstra medlem med skattefaglig baggrund. Og det ser Pernille Beckmann frem til:

- Vi har fået et uvildigt medlem ind, som har stor faglig viden om skatteområdet. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at påvirke vores arbejde, siger hun og uddyber:

- Vi har en del nye medlemmer i vores nævn, som skal introduceres til opgaverne på en god måde. Sagerne kan være ret komplicerede, og det er fint, at vi nu også har et medlem med en skattefaglig baggrund at sparre med.

Sund fornuft Greves borgmester forklarer om lægmandsrollen.

- Som lægmænd skal vi bruge vores sunde fornuft, når vi afgør borgernes sager. Vores vigtigste rolle er at sørge for, at borgerne får en fair behandling. Og det kan betale sig at klage, for i cirka hver tredje sag får borgeren helt eller delvist ret.

Der er syv kommunalt indstillede medlemmer af Skatteankenævn Hovedstaden Vest:

Egedal Kommune har indstillet Chresten Peter Schott Christensen, Greve Kommune har indstillet Pernille Beckmann, Albertslund Kommune har indstillet Lars Bremer, Høje-Taastrup Kommune har indstillet Rejin Azad Ali, Ishøj Kommune har indstillet Charlotte Jørgensen, Furesø Kommune har indstillet Gitte Tørnqvist og Ballerup Kommune har indstillet Tom S. Nielsen.

I november 2019 vedtog Folketinget en ny struktur for landets ankenævn, som bevarer et lægmandselement suppleret med medlemmer med særlig indsigt i skatteområdet. Lægmandselement skal bidrage til at sikre, at borgerne oplever at få forståelige afgørelser præget af sund fornuft. Hvad enten de får medhold eller ej.