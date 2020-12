Pernille Beckmann ærgrer sig over de nye restriktioner, men kalder dem nødvendige. Pressefoto.

Beckmann om nedlukning: Ærgerligt men nødvendigt

Vi er selv en del af løsningen, hvis smitten skal bringes ned, lyder det fra borgmesteren.

Greve - 07. december 2020 kl. 11:42 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Borgmester Pernille Beckmann (V) ærgrer sig over, at det er nødvendigt med yderligere restriktioner i Greve Kommune, men accepterer, at det er sådan virkeligheden ser ud i øjeblikket.

- Jeg er ærgerlig, fordi jeg synes, at vi alle har lidt under corona rigtig længe, og vi trænger alle til at få vores hverdag tilbage, siger Pernille Beckmann.

Hun bakker dog fuldt op om de nye restriktioner, der er lagt op til.

- Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at nedbringe smitten, og vi er nødt til at lænes os op af myndighedernes anbefalinger, siger hun.

Pernille Beckmann var en af de borgmestre, der mandag morgen var med til møde med sundhedsmyndighederne, og her blev de præsenteret for de nye restriktioner i grove træk. Det betyder, at restauranter, biografer og spillesteder lukker ned i Greve Kommune. Skolebørn fra 5. klasse og opefter modtager fjernundervisning hjemmefra, idræts- og foreningsliv lukker ned, mens offentligt ansatte skal arbejde hjemmefra.

- Senere i dag indkaldes kommunaldirektører til et møde, hvor det bliver mere specifikt, men mon ikke restriktionerne minder om dem, vi havde i foråret, lyder det fra Pernille Beckmann.

Vi er løsningen Borgmesteren fortæller, at de på mødet, hvor også Søren Brostrøm deltog, fik at vide, at man ikke længere kan sige, at smitten er særligt udbredt blandt enkelte aldersgrupper, den har bredt sig i alle alderstrin.

- Hvis vi ikke skal nå samme tilstande, som vi har set i andre lande, så er vi nødt til at gøre noget nu, siger Pernille Beckmann, der også har en opfordring til borgerne i Greve Kommune.

- Vi er selv løsningen på den her udfordring. Det handler om, at vi skal følge retningslinjerne med at spritte af, holde afstand og nyse i ærmet. Derudover bliver vi nødt til at ses med færre mennesker hver især, og når vi ses, så bør det være udenfor, siger hun.

Hun klynger sig dog til, at de seneste meldinger omkring vaccine går på, at den snart kan være klar.

- Der går selvfølgelig et stykke tid, før den rulles ud, og der er ikke nok til alle i første omgang. Alligevel er der noget, der minder om et lillebitte lys forude, siger hun, men forbereder sig dog på, at corona også vil få stor indflydelse på vores liv i 2021.

Restriktionerne gælder fra onsdag og til 3. januar.