Beckmann fortsætter som borgmester

Liselott Blixt har haft andre muligheder end at bakke op om Pernille Beckmann som borgmester. Dels er hun blevet nævnt som mulig borgmester, og dels har hun haft mulighed for at bakke op om Niclas Bekker Poulsen fra Socialdemokratiet. Begge scenarier har dog krævet, at også Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten skulle være med. Især sidstnævnte parti var årsag til, at DF valgte Venstre og Liberal Alliance, fortæller Liseloxx Blixt.