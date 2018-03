Mandeklubben på Møllehøj har i noget tid arbejdet på at brygge deres egen øl.

Beboere brygger øl

Greve - 16. marts 2018

I Mandeklubben på Møllehøj er medlemmerne begyndt at brygge deres egen øl. Det er Tobias S. Henningsen, stedets fysioterapeut, der er styrmand på projektet. Tobias har efterhånden god erfaring med hjemmebrygning. I samarbejde med sin bror har han brygget fire til fem forskellige øltyper.

- Vi er jo glade for øl i Mandeklubben, og da Tobias fortalte os om sine bedrifter, fik vi lyst til at lege med, lyder det fra Møllehøj.

Først skulle deltagerne i projektet have fat i det rette udstyr og nogle gode ingredienser. I Rødovre ligger Maltbazaren, der sælger udstyr til hjemmebrygning. Her smagte repræsentanterne fra Møllehøj og duftede sig frem, indtil de havde fundet de helt rigtige varer.

Øltypen, Mandeklubben har valgt at brygge, kaldes "India Pale Ale" eller blot "I.P.A.". Det er en gammel, engelsk øltype, der blev udviklet i sin tid for at kunne klare sejlturen til englændernes kolonier i Indien. Det er en velsmagende, bitter øl med en rigelig masse humle.

I februar indtog Mandeklubben køkkenet bevæbnet med et "Beerkit". Det startede med, at Freddie hældte ekstraktmalt ned i køkkenets gærspand sammen med tre liter kogende vand, imens Finn rørte rundt i ingredienserne. Efterfølgende hældte Hans koldt vand i gærspanden, indtil det nåede op til 23 liters-grænsen. Finn og Freddie skiftedes til at røre rundt i bryggen. Da temperaturen så endelig landende på de cirka 23-25 grader, så tilsatte Tobias gæren og påsatte gærlåsen på spanden med mændenes bryg. Gærlåsen tillader gasser fra gæringen i at undslippe, alt imens den forhindrer bakterier i at trænge ind i gæringsspanden. Mændenes bryg skulle gære i 10 dage, før de kunne flaske den.

Nogle dage senere havde øllen gæret nok. Hans lagde en sukkerknald i hver af flaskerne, så øllen kunne karbonere. Finn var tapmester og tappede øllen fra gærspanden direkte på flaskerne, som Hans øjeblikket inden havde klargjort. Freddie og Jens tog imod flasker fra Finn og påsatte så i samarbejde kapslerne på flaskerne. Der var stor koncentration i rummet, og drengene havde et fantastisk samarbejde med stor respekt for sidemanden/-mændene. Ølflaskerne skulle herefter stå to uger i et mørkt lokale ved temperatur på omkring 18-23 grader for efterfølgende at stå en uge på køl ved en temperatur på cirka 2-4 grader.

Og hvordan smager mændenes øl så, spørger du?

- Den smager rigtig godt, udbrød Freddie.