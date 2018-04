De udendørs petanquebaner i Karlslunde står under vand. Derfor har byrådet i Greve besluttet, at de skal drænes. Foto: Bjørn Armbjørn

Baner skal drænes

Greve - 07. april 2018 kl. 17:59 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vand, vand og mere vand. Det kan være en udfordring at være petanquespiller i Karlslunde, hvis man spiller udenfor. Anlægget har nemlig problemer med dræningen, og det medfører, at meget bliver liggende, så det umuliggør, at brugerne kan spille.

Det bliver der nu gjort noget ved. Byrådet har nemlig sagt god for, at problemet kan afhjælpes.

- Banerne er under vand. 380 udøvere skal klumpes sammen ved indendørsbanerne. Det er særligt problematisk ved Hedebo-turneringen senere på året. Dansk Petanqueforbund skal vælge elitecenter i 2018, og der ventes Karlslunde at være godt med i den kamp, men det kræver, at der ikke er problemer med dræningen. Derfor er det fint, at der bliver gjort noget ved det, siger Anne Marie Lyduch (V), der er formand Kultur- og Fritidsudvalget i Greve.

Der er ikke afsat midler til dræn af de udendørs baner i budget 2018. Center for Teknik & Miljø (CTM) forventer, at det vil koste cirka 195.000 kroner at etablere dræn på banerne.

Til finansiering af anlægget kan CTM anvende 85.000 kroner ved en omdisponering af midler til drift af Karlslunde Idrætscenters udearealer. Derudover har Kultur- og Fritidsudvalget et mindreforbrug i 2017 på 90.000 kroner. Økonomiudvalget har besluttet at anvende de 90.000 kroner til etablering af dræn på petanquebanerne i Karlslunde Idrætscenter.

Ingen ekstraregning

De to beløb summerer op til 175.000 kroner, og der mangler derfor stadig 20.000 kroner. Karlslunde Idrætsforening har tilkendegivet, at de selv har en sum penge, som de gerne vil anvende til dette.

Kommunen nævner for god ordens skyld, at ovenstående er imod principperne i overførselssagen. Som hovedregel vil overførsler tilgå kassen, alternativt forblive i området, hvor overførslen kommer fra og ikke blive brugt på direkte projekter, som tilfældet er med petanquebanerne.