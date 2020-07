Se billedserie Henning Andersen står for blomsterbedet foran Gersagerparken 101. - Det giver noget flot at kigge på, siger han. Foto: Emil Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Bænke og blomster bringer beboerne sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bænke og blomster bringer beboerne sammen

Greve - 15. juli 2020 kl. 15:25 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har man gået en tur rundt i Gersagerparken, kan man ikke undgå at være stødt på dem - de mange bænke, der står ud for flere af opgangene.

De fleste steder er der blevet pyntet omkring dem, hvor blomster i potter og bede giver en fornemmelse af, at bænken er en del af lille have i den almene bebyggelse.

Bænkene er et del af et projekt, som efterhånden har små seks år på bagen, og det har været en succes, hvis man spørger lidt rundt.

Det går ud på, at beboere kan adoptere en bænk, som de får ansvaret for at vedligeholde, til gengæld sørger boligforening for at sætte en markise op, så man også kan sidde ude, hvis vejret ikke lige byder på solskin og blå himmel.

Men beboerne nøjes ikke med at sørge for bænkene, de udsmykker også området omkring, så det bliver endnu mere hyggeligt.

En af dem, der har ansvaret for en bænk er Henning Andersen, og foran opgangen i nummer 101 er der etableret et smukt blomsterbed.

- Før var der bare græs, så vi spurgte, om vi kunne få lov til at fjerne det og sætte blomster i stedet. Det måtte vi heldigvis, siger Henning Andersen.

Han spurgte rundt i opgangen, om der var andre, der ville spæde lidt til, hvis han og svogeren stod for vedligeholdelsen, og der var nogle, der ønskede at bakke op.

- Det giver noget flot at kigge på, og det bliver som en lille have foran opgangen, siger han.

Henning Andersen står for blomsterbedet foran Gersagerparken 101. - Det giver noget flot at kigge på, siger han. Foto: Emil Kristensen

Kærlig konkurrence I opgangen ved siden af er det Palle Herold Hansen og Ingen Hansen, der står for at pleje haven, og hverken de eller Henning Andersen lægger skjul på, at der går lidt sport i at have den fineste have.

- Det er jo ikke sådan, at vi ødelægger eller stjæler blomster fra hinanden, men man vil gerne have den flotteste have, siger Henning Andersen, mens Inge og Palle nikker fra bænken ved siden af.

De flotte haver er også en god måde at komme i snak med andre i området, forklarer Inge Hansen.

- Det giver et fantastisk godt sammenhold i opgangen. Det er ved bænkene, vi mødes og får en snak, siger hun.

- Det gælder også, når andre fra området kommer forbi. Så ser de haven, og hvis der sidder nogen, så kan man falde i snak over, hvor fint det ser ud.

Lene Pedersen, der i øvrigt er formand for foreningen Puls, har også ansvaret for en bænk. Den er placeret på en græsplæne lidt væk fra opgangen.

- Det er det helt store samlingspunkt, siger hun om bænken, der er omkranset af både hæk og stokroser.

- Det er fantastisk, at vi beboere kan få lov til at sætte vores eget præg på Gersagerparkens udtryk, siger hun.

John T. Olsen fortæller, at boligselskabet afsætter 16.000 kroner om året til markiser i Parken. Her er han fotograferet med Lene Pedersen og Niels Kjøller.

Inspiration fra Holland Niels Kjøller, der er medlem af afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken, forklarer, at inspirationen til bænkprojektet kommer fra Holland. Bestyrelsen blev præsenteret for idéen til en konference i Greve Nord.

- Det handler om, at beboerne kan tage ejerskab over området og på den måde kan være med til at skabe noget ro, siger han.

- Vi oplever faktisk en anden respekt for tingene, når vi kan sige til de unge mennesker, at de bænke, de sidder ved, bliver vedligeholdt af andre beboere, siger Niels Kjøller.

John T. Olsen, der er ansat som inspektør i Gersagerparken forklarer, at boligselskabet står for at udlevere maling til bænkene og sætte markiserne op. Blomster og bede står beboerne selv for.

- Når vi udleverer malingen kan vi sikre os, at bænkene bliver holdt i de nuancer, som vi har i Gersagerparken i forvejen, siger han.

Indtil videre er der opsat omkring 20 markiser i området, og det sættes der årligt omkring 16.000 kroner af til.

- De koster omkring 2000 kroner stykket, og vi har derfor til en otte nye markiser hvert år. Det er både til nye markiser og markiser, der skal skiftes, fordi de bliver slidt, siger han.

Selvom beboerne står for bænkene, er det boligselskabet der ejer dem, Derfor kan de selvfølgelig også bruges af alle beboere i området.