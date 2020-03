Artiklen: Bad kvinde om at holde afstand i køen: 53-årig truet på livet i supermarked

Bad kvinde om at holde afstand i køen: 53-årig truet på livet i supermarked

Greve: Lørdag aften blev en 53-årig mand truet på livet, da han stod i kø i et supermarked på Greve Centervej.

Den 53-årige bad en kvinde om at holde afstand i køen, og det ophidsede den 19-årige, som var sammen med kvinden. Han truede den 53-årige mand på livet, og ifølge vidner var han meget opfarende og havde fortsat med at råbe trusler efter den 53-årige.

En patrulje kom frem til stedet og på butikkens overvågning kunne de se, at den mistænkte var kørt fra stedet i en bil. Politiet ledte efter bilen i området, og fandt frem til den mistænkte, en 19-årig mand fra Smørum, ved Lærkehegnet, hvor han blev kortvarigt anholdt og sigtet for trusler. Han blev afhørt til sagen, hvorefter han blev løsladt. Den 19-årige kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.