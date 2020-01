Formand Bertha Langhoff Hansen og resten af BUPL Midtsjælland opfordrer Greve Kommune til at lade sagen om Børnehuset Syd gå om, fordi der i forbindelse med sagsbehandlingen er sket brud på MED-aftalen. Foto: Arne Svendsen

BUPL: Greve Kommune har brudt bindende aftale i sag om lukning

Ifølge MED-aftalen skulle Greve Kommune have hørt det implicerede personale, inden der blev truffet beslutning om at lukke institutionen.

Greve - 14. januar 2020 kl. 14:03 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er helt uforståeligt, at Greve Kommune har valgt at behandle lukningen af Børnhuset Syd på et lukket punkt.

Det mener BUPL Midtsjælland, der i mail til byrådet i Greve opfordrer til, at man lader sagen gå om.

Årsagen er, at det strider mod Greve Kommunes MED-aftale. Den aftale skal blandt andet sikre, at personale har ret til at blive hørt, hvis der træffes afgørende beslutninger i forhold til deres arbejde.

- Man må sige, at det er en afgørende beslutning, der er truffet om at lukke Børnehuset Syd. Derfor burde sagen have været i høring, og Hovedudvalget burde have været inddraget i sagen, siger Bertha Langhoff Hansen, der er formand for BUPL Midtsjælland.

De overordede rammer i MED-aftalen er forhandlet på plads mellem Kommunernes Landsforening og de Offentligt Ansattes Organistationer. Det fremgår af aftalen i Greve, at den skal "styrke og udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde og en åben dialog mellem ledelse og medarbejdere for at sikre et højt informationsniveau og skabe grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger".

- En aftale er en aftale, og de er til for at blive overholdt. Og selvfølgelig burde Greve Kommune også have overholdt MED-aftalen og have behandlet lukningen på et åbent punkt, så medarbejdere og andre kunne komme med deres faglige vurderinger, som aftalen lægger op til, siger Bertha Langhoff Hansen.

- Vi opfordrer derfor til, at Greve Kommune genovervejer beslutningen, behandler sagen retmæssigt i MED-organisationen og inddrager de berørte parter, så de kan bidrage til at finde den bedst mulige løsning for børnegruppen i Børnehuset Syd.

Vil undersøge sagen Klaus Øvre Bentsen, centerchef i i Center for Dagtilbud og Skoler i Greve Kommune, har set skrivelsen fra BUPL, men vil undersøge sagen nærmere, inden han udtaler sig om, hvorvidt der er begået en fejl.

- Vi skal i samarbejde med HR kigge på sagen og undersøge, om vi har begået en fejl i forhold til MED-aftalen, siger han.