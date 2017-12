Askerød er ikke længere på ghettolisten

Af listen, som blev offentliggjort fredag, fremgår det, at Askerød nu kun opfylder ét enkelt af de fem kriterier, der er afgørende for, om et område betegnes som særligt udsat.

- Det er en rigtig god nyhed, som vi naturligvis glæder os over. I BO-VEST er vi glade for, at den positive tendens, som alle dem, der bor i området, og alle os, der arbejder for at styrke området, har kunnet mærke, nu også kan ses på de tørre tal. Der er godt gang i samfundshjulene, hvilket også er med til at præge den positive udvikling, men hovedsagen er, at det nu også på tallene kan ses, at det for alvor går den rigtige vej, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO-VEST, der administrerer Askerøds 680 lejemål.