Der bliver kun oprettet et enkelt spor i børnehaveklassen på Arenaskolen efter sommerferien. Arkivfoto.

Arenaskolen må nøjes med et spor i årets børnehaveklasse

Greve - 26. februar 2021 kl. 05:18 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Brevene om, hvilken skole børnene skulle starte i, var egentlig sendt ud til forældrene, men af de 46 børn, der i første omgang havde fået plads på Arenaskolen, vil 21 eller 22 snarligt få besked om, at de i stedet skal starte på Krogårdskolen efter sommerferien.

Det betyder, at der som udgangspunkt starter 69 børn på Krogårdskolen fordelt på tre børnehaveklasser, mens Arenaskolen med 24 nye elever opretter en enkelt klasse.

Beslutningen blev truffet på et hastemøde i Skole- og børneudvalget mandag morgen, der var indkaldt til blandt andet på baggrund af henvendelser fra utilfredse forældre.

Her mente flertallet bestående af tre venstrepolitikere, at grænsen, som de nye flydende skoledistrikter gør det muligt at flytte, var blevet strakt for langt.

De to socialdemokrater i udvalget mente, at fordelingen af elever, skulle være, som administrationen i første omgang havde besluttet.

- Børnetallet i Arenaskolens distrikt har ikke været til, at der var elever nok til to spor. Derfor var man nødt til at inddrage næsten 50 procent af Krogårdskolens distrikt for at få det til at gå op. Med de flydende distrikter var der lagt op til, at man kunne give lidt elastik ind i et andet distrikt, men her er vi næsten ude, hvor elastikken er sprunget, siger Claus Jensen (V), formand for Skole- og børneudvalget.

Det udvidede skoledistrikt betød, at 11 elever, som hørte til Krogårdskolens distrikt havde fået plads på Arenaskolen. Derudover havde to andre elever i distriktet fået plads på henholdsvis Damagerskolen og Hedelyskolen, fortæller Claus Jensen.

Når det i sidste ende endte med, at op til i alt 22 elever rykker fra Arenaskolen, er det fordi, at oprettelse af et ekstra spor på Krogårdskolen betyder flere ledige pladser, og derfor blev åbnet op for reglen om frit skolevalg.

Det betyder, at udover de 11 elever, som i forvejen hørte til Krogårdskolens distrikt, så har yderligere 11 elever fra Arenaskolens distrikt også fået plads på Krogårdskolen, da de i forbindelse med skoleindskrivning havde den som første prioritet, og er dem, der bor tættest på Krogårdskolen, forklarer Claus Jensen.

Mindst to spor

Et af formålene med de flydende skoledistrikter var, at alle folkeskoler i Greve Kommune som minimum skulle være tosporede, mens enkelte skulle have tre spor.

Netop det princip var vigtigt for socialdemokratiet og grunden til, at de ønskede at fastholde den oprindelige klassedeling mellem de to skoler.

- Det er trist, at Arenaskolen kommer til at mangle en 0. klasse, når et enigt udvalg tidligere har besluttet et princip om, at der mindst skal være to. For os handler det om, at alle kommunens skoler skal have en ordentlig økonomi og de bedste rammer til at godt fagligt og socialt miljø for eleverne, siger Bjarke Abel (S), næstformand i Skole- og børneudvalget.

Claus Jensen, da I behandlede sagen om flydende skoledistrikter tilbage i november 2019 fremgik det i sagsfremstillingen, at skoler med kun ét spor vil have vanskeligere ved at opretholde et tilsvarende højt fagligt niveau og socialt miljø. Mulighederne for rationel anvendelse af lærer- og pædagogressourcer vil også være dårligere.

Hvorfor skal Arenaskolen have sværere ved at opretholde et højt fagligt niveau og socialt miljø?

- Det skal de heller ikke. Men det her er en helt ekstraordinær situation, hvor man har været nødt til at inddrage et halvt skoledistrikt, og det var ikke intentionen. I samarbejde med Skolerådet blev det dengang vedtaget, at holde fast i de oprindelige distrikter med mulighed for at justere lidt i grænseområderne for at få det til at gå op, siger Claus Jensen.

- Vi gav også hinanden håndslag på, at det ikke skulle være sådan, at nogle børn risikerede at cykle forbi deres distriktsskole på vej til deres egen skole, siger han.

Bjarke Abel mener ikke, at det ville blive tilfældet, at de 11 berørte børn skulle cykle forbi Krogårdskolen på vej til Arenaskolen.

- På mødet blev vi præsenteret for et oversigtskort, der viste, hvor de berørte familier boede og det gav ikke anledning til, at vi ville ændre holdning i forhold til de principper, vi har arbejdet med, for det er den udvikling vi gerne vil understøtte, siger han.

Det er andet år, at de flydende skoledistrikter er i funktion, og sidste år faldt det sådan ud, at samtlige af kommunens folkeskoler kunne oprette minimum to børnehaveklasser.