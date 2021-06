Se billedserie Anne Marie Lyduch nyder at gå og nusse om haven - interessen for haven er bare en af hendes mange interesser. Foto: Jørgen Jørgensen

Anne Marie Lyduch fylder 70: - Jeg har meget mere at bidrage med

Greve - 16. juni 2021

Anne Marie Lyduch, formand for kultur- og fritidsudvalget og medlem af byrådet for Venstre, kan torsdag den 17. juni fejre 70-års fødselsdag.

Ved første øjekast kan man se, at alt står snorlige i rækkehuset i Hedelyhaven hos Anne Marie Lyduch, og at her har både nullermænd og ukrudt særdeles trange kår. Rosensaksen ligger diskret klar i et hjørne på havebordet, så haven hele tiden kan trimmes. Det ville være nærliggende at konkludere, at Anne Marie Lyduch, som runder 70 år lige om hjørnet, bruger den tid, der ikke bruges til byrådsarbejdet på at holde hus og hjem. Det står dog hurtigt klart, at her er tale om et menneske, der virkelig udnytter døgnets 24 timer optimalt.

- Jeg er også lige kommet hjem fra skolen. Jeg har timer frem til klokken 11 i dag, fortæller Anne Marie Lyduch, som de seneste 15 år har undervist på Hedelyskolen i Greve i dansk, engelsk og tysk. Hun vil ikke sætte dato på, hvor lang tid endnu, hun fortsætter som lærer, da hun en gang har fortrudt og taget opsigelsen med hjem igen.

- Det var i maj sidste år under corona. Opsigelsen havde ligget på køkkenbordet i nogle dage og ventede bare på at blive afleveret. Nu skulle det være slut. Min mand var gået på pension, og man kan sige, som 69-årig var det vel også ok, at jeg nu satte punktum for mit virke som lærer efter godt og vel 40 år, fortæller hun.

Så denne forårsdag i maj besluttede Anne Marie, at nu skulle det være.

- Jeg gik over på skolens kontor, og der sad viceinspektøren, sekretæren og et par lærere. De var glade for at se mig og spurgte, hvordan det gik. Så brød jeg helt sammen og sagde, at det gik slet ikke. Jeg kommer for at aflevere min opsigelse, men jeg kan ikke, fortæller Anne Marie, som lidt griner af sig selv og fortsætter:

- Nemt for mig

- Så gjorde viceinspektøren det heldigvis nemt for mig, da han sagde, så lad dog være. Vi snakkede lidt, og han fortalte, at der var et par klasser i engelsk og tysk, som jeg skulle tage mig af. Her i januar ringede inspektøren så og sagde, at der var en 8.klasse, som havde haft for mange lærerskift i dansk. Vi blev hurtigt enige om, at den 8. klasser tog jeg mig af. Så jeg tager i hvert fald næste skoleår med, hvor de skal i 9. Jeg kunne simpelthen ikke slutte, og det er jeg glad for. Jeg er vild med at undervise i de tre fag, og børnene er bare dejlige.

Så Anne Marie begyndte skoleåret med 10 undervisningstimer om ugen, og nu er hun oppe på 15. Derudover kommer møder og forberedelse oven i. - Jeg har heldigvis fået lagt undervisningstimerne på tre dage, så der bliver også mulighed for byrådsarbejdet og mine mange fritidsaktiviteter, fortæller Anne Marie Lyduch.

Hendes mand undrede sig selvfølgelig over, at hun havde opsigelsen med hjem igen, men han ved godt, hvor meget lærergerningen betyder for Anne Marie, og de to er sammen gode til at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Fantastisk job

- Det er et fantastisk job at være lærer, og jeg vil gerne give så mange unge som muligt viden med videre. Som sprogdame kan jeg godt blive lidt nervøs. Den der basisviden, grammatikken og stavereglerne, det bliver der måske ikke fokuseret nok på i undervisningen, derfor har jeg stadig en rolle, kommer det med fasthed i stemmen fra Anne Marie, der også har prøvet kræfter med arbejdet i idrætsorganisation.

- Da jeg havde været lærer på Strandskolen i Karlslunde i 18 år valgte jeg at blive idrætskonsulent i Dansk Badminton Forbund. Jeg var i badmintonforbundet i ni år, men jeg gik ofte og tænkte på, at jeg savnede at undervise. Så fik jeg en blodprop i hjertet i 2005. Da jeg kom til hægterne, vidste jeg godt, at jeg ville undervise igen, og derfor kontaktede jeg Hedelyskolen. Det var en god beslutning, slår hun fast.

Anne Marie Lyduch er opvokset i Nakskov og rykkede til Nørrebro, da hun læste til lærer. Hun og ægtemanden, Ole, flyttede til Greve i 1977, da de fik børn og lejligheden på Nørrebro blev for trang.

- Det var nogle venner, som fik lokket os herned. Vi flyttede først ind i en lejlighed i Hedelyparken, hvor vi boede i otte år, før vi rykkede her over i Hedelyhaven, hvor vi har boet lige siden, siger Anne Marie.

Anne Marie Lyduch er opvokset med masser af fritidsinteresser og særligt atletik har fyldt meget i hendes liv. Hun har også været på landsholdet i diskoskast, men det var badminton, som først og fremmest kom til at fylde for hende og familien i Greve.

- Da børnene fik lidt mere alder, så skulle de gå til alt muligt. Det var hurtigt badminton, som fangede begges interesse. Så jeg meldte mig som frivillig i foreningen, fortæller hun.

Anne Marie blev først formand for ungdomsafdelingen, så formand for hele Greve Strand Badmintonklub. Hun stod i spidsen for badmintonklubben i 21 år og først for fire år siden, stoppede hun.

- Jeg har været med til at skabe mange gode resultater og arbejdet for et godt og sundt foreningsliv her i Greve. Det har givet mange glæder, og jeg må også sige til alle forældre. Det er vigtigt, at vi voksne kommer op og afsted og hjælper frivilligt ved vores børns fritidsinteresser og ikke bare bliver siddende hjemme i sofaen, understreger Lyduch.

Anne Marie Lyduchs store engagement i idrætten i Greve gjorde, at hun en sen aften klokken 22:30 for 20 år siden, fik en noget uventet opringning om opfordring til at gå ind i lokalpolitik.

- Jeg glemmer det aldrig. Det var daværende borgmester Rene Milo, der ringede og spurgte, om jeg ville stille op for partiet Venstre. Jeg havde ikke været politisk aktiv, men nu har jeg været med i 20 år, siger hun.

Det er indtil videre blevet til otte år som formand for kultur- og fritidsudvalget, og Venstrepolitikeren er også med i skole- og børneudvalget.

- Jeg har været med til at samle idrætten og skabe et bedre samarbejde på tværs af de forskellige byer og været med til at udmønte idrætspuljer og partnerskabsaftaler. Jeg ved en masse om skoleforhold og vil gerne være med til at holde fokus på renovering og udvikling af vores skoler. Jeg får en stor tilfredsstillelse ved at hjælpe andre, og jeg har meget mere at bidrage med. Så selvfølgelig stiller jeg op igen til kommunalvalget til efteråret. Man skal ikke kimse af erfaring, det er fint at have de unge med, men det er vigtigt med et miks, pointerer Lyduch.

Forsanger i rockband

Foruden byrådsarbejdet, så er hun med i et hav af foreninger. Hun spiller blandt andet petanque i Karlslunde, er aktiv i Blixenklubben, med i strikkeklubber, og så er hun forsanger i husbondens band.

- Hver tirsdag kører Ole og jeg til Østerbro, hvor vi synger og spiller sammen i et rockorkester. Vi synger gamle 60'er numre. Det er vildt sjovt. Ja, vi keder os aldrig, smiler hun.

Nu hvor corona forhåbentlig slipper sit tag, så glæder Anne Marie sig også til at komme ud at rejse igen. Der er bestilt en tur til Krakow til september.

- Vi håber også, at vi snart igen kan komme på krydstogt, som er en af vore helt store interesser, fortæller hun.

Anne Marie Lyduch fejrer den runde dag med en reception på Langsiden i Greve Idrætscenter torsdag den 17. juni fra klokken 14 til 17.