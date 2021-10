Børnehuset Syd blev lukket trods stor modstand. Beslutningen blev truffet på et lukket punkt i byrådet, og det mener Ankestyrelsen var ulovligt. Arkivfoto: Emil Abkjær Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Ankestyrelsen kritiserer Greve Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ankestyrelsen kritiserer Greve Kommune

Greve - 20. oktober 2021 kl. 14:34 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Forældre og personale i Børnehuset Syd blev afskåret fra at komme med deres inputs, da Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Rigge Nørmark, dengang medlem af Liberal Alliance, besluttede at lukke daginstitutionen.

Sådan siger både Mehmet Zeki Dogru og Brigitte Klintskov Jerkel, der er byrådsmedlemmer for henholdsvis Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Udtalelserne kommer, efter at Ankestyrelsen slår fast, at beslutningen om at behandle lukningen på et lukket punkt i byrådet var en fejl.

'Ankestyrelsen lægger til grund, at byrådet i sin udtalelse har oplyst, at sagen blev behandlet for lukkede døre for at undgå unødig usikkerhed blandt daginstitutionens medarbejdere, ledere og forældre. Ankestyrelsen lægger vægt på, at et sådan hensyn ikke i sig selv kan

begrunde behandling af en sag for lukkede døre,' skriver Ankestyrelsen.

Manglende borgerinddragelse

Dermed har byrådet brudt kommunestyrelseslovens paragraf 10, der tilsiger åbenhed og fuld offentlighed, medmindre der er særlige årsager, som altså ikke er tilfældet i behandlingen af Børnehuset Syd.

- Jeg synes, at det er dybt beklageligt og alvorligt, at man har frataget offentligheden muligheden for at følge med i, hvad der foregår i byrådet. Børnehuset Syd blev lukket hen over natten. Ingen vidste noget om det, så ingen har haft en jordisk chance for at blive hørt og inddraget. Borgmesteren burde kende reglerne, siger Brigitte Klintskov Jerkel, der allerede i slutningen af 2019, da Børnehuset Syd var på dagsordenen i først økonomiudvalget og senere i byrådet, spurgte ind til, hvorfor det skulle være en lukket dagsorden.

- Hvis alle var blevet hørt, kan det ikke udelukkes, at beslutningen var blevet anderledes, end den endte med at blive, siger hun.

Det synspunkt deler Mehmet Zeki Dogru ikke. Han synes, at sagen blev behandlet så hurtigt, at han fik det indtryk, at flertallet havde besluttet sig på forhånd.

- Sådan en drastisk beslutning skulle have været diskuteret noget mere. Sagen viser, at der mangler borgerinddragelse i Greve, siger han.

Hverken Brigitte Klintskov Jerkel eller Mehmet Zeki Dogru mener, at der var tilstrækkelige faglige vurderinger til, at de kunne tage stilling til flertallets ønske om at lukke Børnehuset Syd.

Administrativ fejl

Ifølge Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), kunne børnene lokaliseres ud fra den indstilling, som administrationen havde lavet forud for beslutningen. Derfor fulgte flertallet administrationens forslag om at behandle sagen på en lukket dagsorden.

- Det var forkert, og det må administrationen tage til efterretning, siger Pernille Beckmann.

Nogle vil mene, at du med den udtalelse skyder ansvaret for fejlen fra dig. Har du som borgmester ikke et ansvar?

- Jeg er ikke jurist og læner mig op ad administrationens vurdering.

Havde sagen været åben for offentligheden, havde det ifølge Pernille Beckmann ikke ændret på byrådets beslutning.

- Beslutningsgrundlaget var ganske fint. Der var 40 børn, en stor del af anden etnisk baggrund, og vurderingen var, at 38 af dem ikke klarede sig godt, så vi ønskede at passe på børnene. Når Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti kommer med kritik nu, undrer det mig, at de godkendte dagsordenen, siger hun.

Kommunen har lært af fejlen, forklarer borgmesteren. Det kan ses ved, at der på de lukkede dagsordenpunkter står en begrundelse. Der kan være forskellige årsager til, at beslutninger skal behandles på en lukket dagsorden. Det kan blandt andet skyldes persondatahensyn og økonomi.

- Det er dilemmafyldt, hvordan vi skal gøre det fremover. Når vi skal have beslutninger på åben dagsorden, sætter det krav til, hvordan administrationen beskriver sagerne, så man ikke kan lokalisere nogen, siger hun.

I forløbet med lukningen af Børnehuset Syd viste det sig, at både pressemeddelelse og brev til forældrene om lukningen var klar i forvaltningen, før sagen blev behandlet første gang. Lukningen førte til en byge af spørgsmål fra utilfredse forældre på det efterfølgende byrådsmøde.

Det var BUPL, der i første omgang tog kontakt til Ankestyrelsen, fordi de ikke mente, at sagen skulle behandles på en lukket dagsorden. Ankestyrelsen skriver, at den ikke finder anledning til at foretage sig yderligere i sagen, da den efter byrådsmødet den 16. december 2019 blev offentliggjort i et referat.