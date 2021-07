Det krænker min retsfølelse, at man har valgt at holde sagen under bordet og ikke ønsket at give Greveborgerne den indsigt, de fortjener, lyder det fra Anja Nielsen.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Anja blev træt af at vente: Har selv anmeldt kommunaldirektøren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anja blev træt af at vente: Har selv anmeldt kommunaldirektøren

Greve - 16. juli 2021 kl. 09:49 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greveborgeren Anja Nielsen blev med egne ord træt af at vente på, at et samlet byråd eller medlemmer af byrådet besluttede sig for at politianmelde forhenværende kommunaldirektør Claus Thykjær for misbrug af offentlige midler, og derfor har hun taget sagen i egen hånd og anmeldt Claus Thykjær til politiet.

Læs også: DF afviser ekstraordinært byrådsmøde

- Det har været min holdning fra starten, at han skulle politianmeldes, men jeg har gået og ventet på, at byrådet eller medlemmer af byrådet politianmeldte ham, men det har de ikke gjort, og derfor har jeg selv valgt at gøre det, siger Anja Nielsen.

- Det krænker min retsfølelse, at man har valgt at holde sagen under bordet og ikke ønsket at give Greveborgerne den indsigt, de fortjener. Ud fra de sager, der har været fremme i medierne, har jeg en mistanke om, at der er begået en kriminel handling, og det er op til politiet at undersøge sagen.

"Politikerne er valgt til at varetage borgernes bedste interesser, og det gør de ikke, når de på denne måde bidrager til, at væsentlige oplysninger i sagen ikke kan komme frem. En politiefterforskning kunne præcist afdække, hvad der er sket, hvordan det kan ske, og hvem der har vidst noget. Det er de spørgsmål, vi som borgere har ret til at få besvare."







Anja Nielsen Anja Nielsen Hun mener ikke, at de folkevalgte i Greve Kommune har varetaget borgernes interesse i denne sag, og hun er ikke begejstret for den måde, sagen har været håndteret.

- Jeg synes, det er rent til grin, at kommunen eller politikerne ikke har anmeldt Claus Thykjær endnu, og jeg har set flere lokale politikere udtale, at de er forargede, men alligevel har ingen af dem valgt den helt simple løsning at politianmelde ham, for i mine øjne er det sund fornuft og det rationelle at gøre i sådan en sag. Det virker som om, der er gået valgkamp i den, men ingen politikere tør at reagere, siger Anja Nielsen.

- Kommunen opfordrer selv borgerne til at anmelde enhver form for mistanke om socialt bedrageri, men de folkevalgte er ikke i stand til selv at træffe sådan en beslutning. Det er helt absurd, at man lader manden slippe ved at betale pengene tilbage og så indgår en fratrædelsesaftale, der giver ham to millioner kroner. Den løsning ville man jo aldrig vælge, hvis det for eksempel var en social- og sundhedshjælper eller en pædagog, der blev taget med fingrene i kassen, siger hun.

Kommunen ikke ekspert Anja Nielsen forstår ikke, at kommunen selv har set sig i stand til at afgøre sagen.

- Kommunen, deres jurister og revisorer er ikke eksperter i strafferet, og det er byrådet heller ikke. Greve Kommune er ikke hævet over loven og bør ikke selv træffe afgørelser i sager som denne. Det har vi retssystemet til, siger hun.

- Politikerne er valgt til at varetage borgernes bedste interesser, og det gør de ikke, når de på denne måde bidrager til, at væsentlige oplysninger i sagen ikke kan komme frem. En politiefterforskning kunne præcist afdække, hvad der er sket, hvordan det kan ske, og hvem der har vidst noget. Det er de spørgsmål, vi som borgere har ret til at få besvaret, siger hun.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi kan man hverken be- eller afkræfte, om man har modtaget en politianmeldelse af Claus Thykjær, da der er tale om en anmeldelse mod en navngiven person.

Presserådgiver Charlotte Tornquist fortæller dog, at sagen endnu ikke har givet anledning til en decideret efterforskning.

- Generelt kan man sige, at enhver borger er i sin gode ret til at anmelde en mulig kriminel handling, og så er det op til politiet at vurdere, om der skal indledes en efterforskning, siger hun.

Hun fortæller også, at politiet forventer, at Greve Kommune retter henvendelse, hvis de ønsker rådgivning i forhold til en eventuel efterforskning.

relaterede artikler

Klar til at politianmelde fyret kommunaldirektør 13. juli 2021 kl. 12:03