Anette Prang fra Greve stiller op til folketingsvalget for partiet Klaus Riskær Pedersen. Privatfoto Foto: LARS GUNDERSEN idiotikon@lars-g.dk 0045 21709754

Anette er klar til valg

Greve - 03. maj 2019 kl. 15:56 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan statsminister Lars Løkke Rasmussen snart ikke trække den længere. Når han trykker på knappen og sætter valgkampen i gang, vil det være første gang, at Anette Prang skal forsøge at blive valgt til Folketinget.

Den snart 60-årige jurist har nemlig valgt at stille op for partiet Klaus Riskær Pedersen.

- Jeg kan godt lide, når nogle går imod staten bevidst eller ubevidst. Jeg har altid tænkt, at jeg godt kan lide Klaus Riskær, fordi han er en driftig herre. Da han lavede et parti, ville jeg være med i partiet, fordi jeg godt kan se rebellen i mig selv, siger Anette Prang, der tidligere har arbejdet i både kommune, amt, stat og Skat.

Hun fortæller, at det i første omgang mere var mennesket Klaus Riskær Pedersen end selve politikken, der tiltrak hendes interesse.

- Jeg kan godt godkende nogle af tingene, mens jeg på andre emner ikke ved noget om det, fordi jeg ikke interesserer mig for det. Man kan aldrig være 100 procent enig med et parti. Det tiltaler mig også, at Klaus Riskær Pedersen lægger vægt på, at der i grundloven står, at man alene er bundet af sin overbevisning. Det er vigtigt for mig i de store spørgsmål, siger Anette Prang, der fortæller, at hun altid har været interesseret i samfundsforhold.

Samtidig fortæller hun, at det ikke gør hende noget, at tingene i et nyt parti kan virke kaotiske, fordi hun i sit arbejdsliv har været vant til, at man hurtigt skal træffe beslutninger om, hvilken vej man vil gå.

Når hun skal forsøge at overbevise vælgerne om, at de skal sætte kryds ved hendes navn, har hun især fokus på blandt andet uddannelsesområdet.

- Alle har været gennem uddannelsessystemet. Det er vigtigt, at man har ret til undervisning. Jeg vil arbejde for, at der er undervisning, som også kan rumme drengene, som nogle gange kan have svært ved at sidde stille. Der skal også noget mere bevægelse ind i undervisningen, for eleverne skal ikke sidde stille seks til otte timer om dagen, siger Anette Prang, der også vil kæmpe for løbende indskoling.

Samtidig vil hun kæmpe for at få bedre styr på Skat.

- Jeg vil arbejde for, at Skat kan finde ud af at varetage den opgave, som de er sat til, siger Anette Prang, der arbejdede i Skat i seks år - de to seneste i gældsinddrivelsesafdelingen.