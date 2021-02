Se billedserie Signe Nielsen går i 6.x pæå Krogårdskolen og synes, at der er mere ro, når man bliver undervist hjemmefra. Privatfoto

Anders og Signe om ny hverdag: Svært og spændende

Greve - 07. februar 2021 kl. 06:05 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Hvis man for et år siden havde sagt, at eleverne i landets folkeskoler ville være forment adgang til klasselokalerne, var man nok blevet kaldt skør. Siden kom corona, og den har ændret alle danskeres hverdag.

For Anders Ravn, der går i 9.z på Krogårdskolen, er hjemmeundervisningen ikke lige så god som den fysiske undervisning er, selvom han roser lærerne for deres indsats.

- Udbyttet af at gå i skole er ikke det samme, når vi er hjemme. Vi går i skole i de samme omgivelser, hvor vi normalt har fri. Det er ret irriterende at være hjemsendt. Jeg savner mere og mere at mødes fysisk, siger han.

Dermed lægger han sig på linje med mange eksperter, der i disse dage åbner for en diskussion om, at restriktionerne og nedlukningerne ikke kan fortsætte ret meget længere. Corona er tilsyneladende kommet for at blive, og derfor bliver politikerne i eksperternes øjne nødt til at finde på andre løsninger fremover, lyder det.

For Anders Ravn betyder hjemmeundervisningen blandt andet, at det er sværere at spørge lærerne, hvis der er noget, han vil have hjælp til.

Om få måneder venter eksamen, og han håber, at de fleste bliver afholdt, så han har prøvet at være til en prøve, inden eksamenslivet venter. Hvis det er forsvarligt at afholde eksamenerne, vel at mærke.

Lærer nye ting

En anden af de elever, der hver dag tænder for sin skærm hjemmefra for at blive undervist, er Signe Nielsen, der går i 6.x på Krogårdskolen. Hun har det bedre Anders Ravn med at være hjemme.

- Jeg synes, at det er hyggeligt ikke at have så travlt om morgenen. Der er også mere stille, end der er i vores klasselokale normalt, siger hun.

Selvom hun kan se nogle gode ting ved hjemmeundervisningen, savner hun at se med sine venner og at have idræt og billedkunst.

- Jeg lærer noget herhjemme, men jeg ærer lige så meget som normalt i øjeblikket. Jeg synes, at lærerne gør det rigtig godt. De er kreative med at finde løsninger, siger hun.

Hvornår folkeskoleeleverne, der går i femte klasse og opefter, skal i skole, er endnu uvist. For Signe Nielsen bliver det spændende at se klassekammeraterne efter en lærerig tid.

- Jeg tror, det bliver underligt at se de andre og se, hvordan de har udviklet sig. Jeg har udviklet mig rigtig meget. Jeg gør ting, jeg var bange for tidligere, siger hun.

Også Anders Ravn har lært nye ting under coronaundervisningen.

- For mig har det været lærerigt at se det positive i de små ting, som jeg normalt tager for givet, siger han.

Holder boblen

Coronanedlukningen kan ses som et maraton, hvor udholdenheden er på prøve. For mange er specielt de sociale afsavn hårde. Sådan er det også for Anders Ravn.

- Vi er sociale skabninger, som har brug for at se hinanden. Jeg har en bobbel på fire personer, som også spiller fodbold, hvor vi er en del sammen. Vi er ikke sammen med nogle andre. Det er måden, jeg holder den fysiske sociale kontakt, siger han.

Der er en del fokus på statsminister Mette Frederiksens kommunikation til befolkningen, blandt andet, efter at en undersøgelse har vist, at nedlukningen var politisk bestemt og ikke i tråd med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som mange ellers har troet.

Anders Ravn mener, at statsministeren kan blive bedre til at kommunikere.

- Hun er selvudnævnt børnenes statsminister, men jeg synes, at hun og andre har været for dårlige til at kommunikere om blandt andet eksamenerne. Det kunne de godt have gjort noget hurtigere, siger han.

Håber på afrunding

På nuværende tidspunkt er det svært at vide, hvornår Anders og andre er tilbage til hverdagen. Anders Ravn synes, at det vil være fint at være i skole nogle timer om dagen, eventuelt i hus i Greve Borgerhus, som tilfældet var efter første nedlukning.

- Der mærkede jeg en ekstra fokus, når vi havde undervisning, fordi det var i kortere tid. Det er svært at holde koncentrationen sent på eftermiddagen, så en opdeling vil være en fin løsning, siger han.

Til sommer er Anders færdig som folkeskoleelev, og han håber, at det kan nå at blive markeret, før han tager næste skridt i tilværelsen.

- Jeg vil gerne tilbage til skolen det sidste stykke tid. Forhåbentlig kan vi nå at markere sidste skoledag og få en fornemmelse af, at vi skal videre i systemet, siger han.