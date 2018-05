Agnete og Freddy Rytter fra Greve fejrer den 24. maj krondiamantbryllup. De mødte hinanden på en ferietur til Bornholm, og siden er kærligheden blomstret. Privatfoto

Amoriner over Bornholm: Agnete og Freddy kan snart fejre krondiamantbryllup

Greve - 22. maj 2018

Kom maj du søde milde dækker den følelse, der fylder os nu, hvor Agnete og Freddy kan fejre deres 65-års bryllupsdag.

Engang for længe siden gav handelsgartner Johan Jørgensen fra Kildebrønde og hans kone Emma deres unge datter Agnete lov at tage med en gruppe veninder fra byen på cykelferie på Bornholm.

Hvad de gamle ikke vidste var, at en flok friske og charmerende københavnerdrenge med lækkert hår havde fået samme ide. Det gav hurtigt en vis uro blandt pigerne, og drengenes telt blev et sjovere sted at overnatte end de planlagte vandrehjem.

Da Agnete kom hjem igen, var hun ferm til at lave falske stempler til sin vandrehjemsbog for at bevise, at hun havde overnattet der.

Kærligheden mellem Agnete og Freddy har nu holdt 65 år, og de blev gift kun 18 og 19 år gamle. De har gennem livet boet forskellige steder i Kildebrønde, de sidste mange år i Agnetes barndomshjem på Byvejen 22. Freddy har gennem tiden vænnet sig til at bo ude, hvor kragerne vender. Der sidder dog stadig en frisk københavnerdreng i ham.

De gik begge på efterløn efter et langt, aktivt arbejdsliv. Agnete arbejdede de sidste mange år som direktionssekretær på Rockwool. Freddy arbejdede i sine unge dage for F.L. Schmidt, og det medførte mange udlandsophold. De sidste mange arbejdsår blev han leder af et firma under Thrige Titan.

Da de begge gik på efterløn, var det startskuddet til et meget livligt fritidsliv. Gennem årene havde de haft båd i Mosede Havn og en stor og dejlig venneskare. Da skibet blev solgt, blev det til sommerhuse i Rørvig og Sverige.

Agnete er en dygtig musiker. Hun spiller både klaver og harmonika. Hun er akkompagnatør i Visens Venner i Tåstrup og spiller ligeledes med harmonikaorkestret Rynkeholderne og visesangerne Ruth og Kirsten.

Freddy fordybede sig, efter han gik på efterløn, i bygning af store modelskibe. Han kom meget på Orlogsmuseet for at få tryk af tegninger af historiske skibe, han kunne bygge i sit eget værksted og i fællesskabet i Køge Miniby.

Tilknytningen til egnen omkring Greve har altid været stærk, og efter huset i Kildebrønde blev for stort at holde, er de flyttet en nemmere bolig i Hundige. Alderen gør jo sit, men Agnete og Freddys kærlighed står stadig stærkt i medgang og modgang.

Agnete og Freddy har døtrene Lisa og Lone, tre børnebørn og to oldebørn, som alle bor i københavnsområdet.

Der kan man se, hvad en ferietur til Bornholm kan føre til. Den store dag fejres med familie og venner.