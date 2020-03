I går meldte Portalen ud, at alle arrangementer i marts ville blive afholdt som planlagt. Det ændrede sig, da myndighederne kom med nye retningslinjer. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Alt aflyst i Portalen

Greve: Der afholdes ingen arrangementer Portalen frem til 25. marts, det oplyser spillestedet i et opslag på facebook.

Spillestedet oplyser, at de arbejder på at flytte arrangementer til nogle andre datoer, og billetkøberne vil få direkte besked, om der kommer en ny dato på arrangementet, eller om det bliver aflyst.

- Vi vil gerne appellere til tålmodighed, for det er et kompliceret puslespil, når så mange arrangementer skal flyttes over hele landet, skriver Portalen.