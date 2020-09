Se billedserie Ingrid Zollondz med den persiske mynde Mella. Mella var en kendt hund blandt mynder i Danmark, hvor hun ofte vandt konkurrencer i disciplinen lure coursing. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Alger eller rottegift: Tre hunde er døde af akut forgiftning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alger eller rottegift: Tre hunde er døde af akut forgiftning

Greve - 30. september 2020 kl. 07:28 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Indenfor få uger er tre hunde i Greve Kommune døde af akut forgiftning. Alle tre hunde var sunde og raske og i mellem 4,5 og 6 seks år gamle.

En af hundene var Lea Isings 6 år gamle Kleiner Münsterländer, Happy.

Lea Ising er tirsdag 25. august ude at gå aftentur med Happy. De går den sædvanlige rute, som leder dem til Mosede Fort, det lille skovstykke i den forbindelse og videre ned på stranden. Lea bemærker intet udsædvanligt.

Men næste morgen vågner Happy op og er syg. Han kaster brunt slim op, og han springer ikke op og er klar til sin morgentur, som han plejer at gøre.

- Han er ikke, som han plejer at være, og klokken otte om morgenen kører jeg ham op til dyrlægen, siger Lea Ising.

Her bliver Happy behandlet for sin kvalme og får lidt skånekost med hjem, Lea får at vide, at hun sagtens kan tage på arbejde. Men det skal vise sig, at det er sidste gang, hun ser Happy i live.

Mens hun er på arbejde, er hunden i haven.

- Han kunne ikke lide at kaste op indenfor, så vi sørgede for, at han havde det godt i haven, siger Lea Ising.

Ved middagstid ser Leas søn Otto til hunden i et frikvarter, og tidligt på eftermiddagen kommer han hjem til hunden.

Her er det gået ned ad bakke, og hunden har det dårligt. Lea er på vej hjem fra arbejde, og taler med sønnen i telefonen. Happy kaster store mængder blod op, og kort før klokken 16.30, inden Lea kommer hjem, dør Happy i armene på sønnen.

Lea er knust, og for at få en form for afklaring, bliver Happy obduceret samme aften. Dyrlægen kan se, at der har været blødninger i maven, og at det ikke rigtig er størknet. Der er tegn på en forgiftning, men hvilken kan ikke endegyldigt afgøres.

Selv mener Lea, at Happy har indtaget rottegift, og det hænger blandt andet sammen med en anden sag, som vi kommer tilbage til.

Derudover har Happy i løbet af dagen kastet op i haven, og her finder Lea en stor giftgrøn klump, der minder om et stort gennemtygget tyggegummi.

- Det kan godt minde om de blokke med rottegift, som normalt lægges i lukkede rottefælder. Men det er noget, han har fundet i naturen, siger Lea.

Det er dyrlæge Jon Islandi, der både har behandlet og obduceret Happy. Han er sikker på, at der er tale om en forgiftning, men hvilken er han ikke sikker på. Dødsfaldet er sket efter en periode, hvor mængden af blågrønalger i Køge Bugt har været højt, og Happy har sammen med den grønne klump også kastet tang op.

- Vi kan ikke sige med sikkerhed, hvad det er. Det er en forgiftning, men det kan være blågrønalger, svampe, narkotika, rottegift eller noget helt andet, siger Jon Islandi.

- Jeg hælder mest til, at det er blågrønalger på baggrund af forløbet og symptomerne, men det ville være usagligt af mig at konkludere noget endegyldigt ud fra det, jeg har set.

Han medgiver, at den grønne klump, som han har i sin varetægt på klinikken, kan mudre billedet en smule.

- Jeg har både rettet henvendelse til Statens Serum Institut og Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, men meldingen har desværre været, at de ikke har toksikologer, der er i stand til at analysere klumpen, siger Jon Islandi.

En uges tid efter Happys død, gik den 4,5-årig Siberian Huskey, Aia, bort. Ejerne ønsker ikke deres navn frem i avisen, men de fortæller, at de har gået på den samme strækning, hvor Happy også er gået, med en dags mellemrum. Her har Aia blandt andet spist nogle muslinger.

- En uge forinden var der en stor koncentration af blågrønalger, og derfor var vi ikke dernede. De var forsvundet en uge efter, og derfor lod vi hundene løbe i vandet, siger Aias ejer.

- Vores dyrlæge mener, at der kan være tale om en forgiftning, fordi muslingerne har optaget giftstofferne fra blågrønalgerne, fortæller ejeren videre.

Mella døde af rottegift To uger efter Happy og Aias dødsfald er Ingrid Zollondz på hundestranden i Greve Marina med sine to persiske mynder, Mella og Julie.

Det er tidligt om morgenen tirsdag 8. september, og de to racehunde får lov til at løbe frit omkring på hundestranden.

- Jeg er altid afsted tidligt, fordi vi kan have stedet mere eller mindre for os selv, siger Ingrid Zollondz.

Dagen går, og Ingrid bider mærke i, at 6-årige Mella, den ældste af hundene, begynder at få det dårligt. Det bliver ikke bedre, og onsdag morgen besøger hun Jon Islandi, som henviser til et dyrehospital.

Her bliver Mella indlagt til observation og får blandt andet væskebehandling. Hun er her i lidt over ti timer, og da der er tegn på bedring om aftenen, kan Mella tage med hjem.

Dagen efter er det planen, at Ingrid Zollondz skal til Tyskland for at besøge sin mor og øvrige familie, og på dyrehospitalet lyder meldingen, at Mella godt kan klare turen.

I bilen bliver Mella syg og kaster op. Derfor standser Ingrid i Hamborg, hvor en dyrlæge tilser Mella, og efter et kort ophold går turen videre sydpå.

Omkring Hannover rejser Mella sig op i bilen og har det rigtig dårligt. Der er blod i afføringen og hun kaster brunt slim op.

Ingrid ringer til en klinik i Hannover og allerede i telefonen fortæller de, at det kunne tyde på rottegift.

20 minutter senere ankommer Ingrid med Mella, og her står en håndfuld personale klar til at tage imod hende.

Mella bliver behandlet med kul og k-vitamin, som er standard behandling, når en hund har fået rottegift, men hun er i så dårlig forfatning, at lægerne spår hende 50 procent chance for at overleve.

- Kort før midnat er der bare ikke mere at gøre, og hun klarer den ikke, siger Ingrid Zollondz.

- Man er jo helt i chok. Jeg har ikke bare mistet min hund, jeg har også mistet min bedste ven, siger hun.

På baggrund af blodprøver og blødninger i maven konstaterer lægerne i Hannover, at Mella er død af rottegift,

Jeg bebrejder mig selv, for kunne jeg have gjort mere? Kunne jeg have insisteret på, at Mella blev behandlet for rottegift? Men det tænkte jeg slet ikke som en mulighed, siger Ingrid Zollondz, der nu har købt k-vitamin tabletter.

- Næste gang jeg oplever, at min hund bliver syg, har jeg tabletterne. De kan ikke tage skade, og det kan måske være med til at redde deres liv, siger hun.

Vil nogen skade vores dyr? Lea Ising mener, at forløbet Happy var igennem og de symptomer, der viste sig under obduktionen, kan pege i retning af rottegift, da det minder om Mellas forløb. Samtidig er der den lille grønne klump, som man ikke ved, hvad er.

-Jeg er overbevist om, at det er rottegift, og det er frustrerende, at jeg ikke kan få analyseret og afklaret, om det er rottegift, som Happy har spist, til trods for at jeg har fundet en grøn klump. Kan det virkelig passe, at man i Danmark angiveligt ikke har toksikologer, der kan foretage sådanne analyser? spørger hun, og fortæller, at hun igennem et større benarbejde har fundet frem til et laboratorie i Tyskland, der kan analysere prøven for 250 euro.

- Hvis det er rottegift, der ligger frit i naturen, kan det tyde på, at nogen vil vores hunde det ondt, siger hun.

- Samtidig er både stranden og fortet et sted, hvor der kommer mange børn, så jeg synes, at det burde undersøges nærmere, siger hun og understreger, at hun har kontaktet politiet.

- De kan dog ikke oprette en sag og efterforske, når det ikke er bekræftet, hvilken type gift det drejer sig om, siger hun.

Både Lea og Ingrid opfordrer andre hundeejere til at være opmærksomme og holde øje med, hvad hundene kommer i nærheden af, når de er på tur.

- Og hvis man oplever, at hunden bliver dvask, kaster blod op, så håber jeg, at dyrlægerne ved, hvad de skal gøre. Med den viden, jeg har tilegnet mig efter Happys død, ville jeg i dag insistere på, at hunden bliver behandlet for forgiftning, med k-vitamin og kul, siger Lea Ising.