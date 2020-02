Aktiv vognmand fylder rundt

Greve: Kaj er født og opvokset i det jyske Rødkærsbro og rejste i 1958 til Sjælland og blev soldat. Efter soldatertiden kom han til vognmandsbranchen først som chauffør hos sin svoger, og i 1965 blev han ansat hos BC i Vindinge. I 1978 startede han som selvstændig vognmand. Kaj har i alle årene drevet forretning fra Greve og har mange år sørget for, at de Københavnske motorveje blev ryddet for sne og is.