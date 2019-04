Tina Beck-Nilsson fra Greve Lærerforening og Rasmus Johnsen fra Greve Kommune er blandt andet blevet enige om, hvordan lærerernes arbejdstid skal være i fremtiden. Her skriver de under på aftalen om lærernes vilkår i Greve. Pressefoto

Aftale indgået om lærernes arbejdstid

Greve - 09. april 2019 kl. 11:12

Repræsentanter for Greve Lærerforening og Greve Kommune er netop blevet færdige med at genforhandle vilkår for lærerne i Greve.

Forhandlingerne har taget et fælles udgangspunkt i at skabe gennemskuelige vilkår for ledelse og medarbejdere og at give frihed til, at den enkelte skole kan indrette og planlægge arbejdstiden, så den bedst svarer på netop den lokale skoles væsentligste behov. Det oplyser Greve Kommune i en pressemeddelelse.

- Aftalen i Greve sikrer, at der er en god og gennemskuelig sammenhæng mellem den undervisning, som lærerne skal løse, og den tid, de har til at forberede og efterbehandle undervisningen, lyder det i pressemeddelelsen, hvor det også fremgår, at der i aftalen også er fokus på at sikre nyuddannede en god start i folkeskolen. Det ved en mentorordning, hvor nyuddannede tilknyttes en erfaren lærer, og hvor den nyuddannede får lidt mere forberedelsestid de første to år af ansættelsen.

Formand for Greve Lærerforening Tina Beck-Nilsson udtaler:

- For os er det vigtigt, at der er en sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og en reel mulighed for at løse dem. Derfor er en sikring af tid til forberedelse et meget vigtigt punkt for os. Eleverne fortjener kvalitet i undervisningen, derfor er der brug for en sikring af forberedelsen.

Sammen med kollegaer

Centerchef for Center for Dagtilbud og Skoler, Rasmus Johnsen, supplerer:

- Fra arbejdsgiverside er vi enige i, at en god forberedelse af undervisningen er vigtig. I den forbindelse er vi glade for, at vi er enige med lærerforeningen om, at en betydelig del af forberedelsen med fordel kan ske i et fællesskab mellem kollegaer, lyder det fra ham i pressemeddelelsen.

Tina Beck-Nilsson og Rasmus Johnsen er enige om, at tiden, hvor den enkelte lærer alene passede sin egen undervisning og forberedelse er forbi, og at det er i stærke, kollegiale fællesskaber, at man som lærer kan få sparring, råd og vejledning til udvikling af egen praksis.

Med aftalen er der også en fælles tro på, at den kan være et aktiv i den venskabelige konkurrence med andre kommuner om at tiltrække de dygtigste lærere, lyder det videre i pressemeddelelsen.