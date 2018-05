Se billedserie Glæden var stor, da finalemodstanderen efter 28 sekunder var slået i gulvet, hos 18-årige Abdurrahman Alkhaldi, der kæmper for TeamNoSuchFightersDK. Privatfoto

Abdurrahman jagter den ultimative drøm

Greve - 05. maj 2018 kl. 06:10 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle gange tager livet nogle uventede drejninger. Sådan er det for Abdurrahman Alkhaldi fra Greve. Han havde som 13-årig lidt for mange kilo på kroppen og begyndte derfor til boksning for at komme i bedre form. Det fangede ikke rigtigt, så han forsøgte sig i stedet med kickboxing. Det er nu fem år siden, og den 18-årige kæmper har tilsyneladende et stort talent. Således kunne han i slutningen af april hæve armene og iklæde sig et guldbælte som bevis på, at han vandt Contenders World Championship i 85 kilos klassen, som blev afholdt i Forum Horsens.

- Jeg var nervøs inden finalen. Da jeg kom ind i ringen, faldt nervøsiteten. Imens kunne jeg føle presset omkring mig, men heldigvis vandt jeg efter kun 28 sekunder i første omgang, siger 18-årige Abdurrahman Alkhaldi, der kæmper for TeamNoSuchFightersDK.

Mange ville måske være ekstatiske over at have vundet så stort et stævne, men Abdurrahman tager det forholdsvist stille og roligt, selvom han selvfølgelig er glad of stolt. Han og den hollandske træner Ad van der Sluis har nemlig endnu større ambitioner.

- Jeg vil gerne være den bedste af de bedste. At vinde det »rigtige« VM er min helt store drøm, og det arbejder jeg hårdt på hver dag, siger Abdurrahman.

Det kræver rigtig mange ugentlige træningstimer at forbedre teknik og styrke, som der skal til for at nå til tops. Abdurrahman har et deltidsjob som tjener og vil gerne leve af kickboxning på fuld tid. Derfor søger han i øjeblikket også sponsorer, der kan hjælpe til økonomisk.

En ubeskrivelig følelse

For Greve-kæmperen er der nemlig ingen vej tilbage. Han er blevet fanget af at stå i en ring og kæmpe.

- Det er en ubeskrivelig beskrivelse at stå derinde. Adrenalinen pumper, og alt kan ske. Det er mig mod mig. Jeg skal performe bedre end nogensinde før. Det bedste ved ringen er følelsen af at have vundet kampen. Det er fedt efter det hårde arbejde ved træningen, siger Abdurrahman og fortsætter:

- Træningen er den sværeste del. Det kræver dedikation at stå op klokken fem om morgen og tage ud at løbe 10 kilometer for senere på dagen at svømme og boksetræne, men det er det hele værd.