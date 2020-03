Ældre Sagen aflyser årsmøde

GREVE: Spredningen af coronavirus har sat Danmark i en ekstraordinær situation. En enig bestyrelse for Ældre Sagen i Greve har på et ekstraordinært møde den 11. marts vedtaget at bakke op om landsledelsens beslutning og aflyser samtlige indendørs medlems- / social-humanitære arrangementer og samvær mellem frivillige. Årsmødet, der er programsat til onsdag den 18. marts, er også aflyst. Oplysning om ny dato følger på et senere tidspunkt på sædvanlig vis, blandt andet sammen med Ældre Sagens bladudsendelse. Vi følger udviklingen og opdaterer eventuelle ændringer på hjemmesiden aeldresagen.dk/greve.