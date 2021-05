82-årig fik stjålet pung af tricktyv

Lørdag eftermiddag blev en 82-årig kvinde udsat for et tricktyveri på Søndervang.

Tyveriet skete, da A henviste sig til hende med et kort og stillede spørgsmål på et ukendt sprog. Da A forlod stedet, opdagede kvinden, at hendes pung var stjålet.

I pungen lå der et sundhedskort, ca. 500 kr. i kontanter, et dankort, et rejsekort og et medlemskort. Hun fik sine kort spærret umiddelbart efter hændelsen.

A: Mand, Østeuropæisk af udseende, 30-35 år, 160-170 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Lys, Hårlængde: Kort, Medbragte: Et kort.