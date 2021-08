73-årig fik stjålet sin taske

Greve: En 73-årig kvinde fra Greve fik stjålet sin taske, da hun og hendes mand var i Bilka i Waves for at handle.

Tasken lå i indkøbsvognen, mens de handlede, og da de havde betalt varerne, gik de ud og læssede dem af i bilen, inden de gik tilbage i Waves for at kigge lidt på butikker.

Det var dog først, da de kom hjem, at det gik op for dem, at tasken var væk, og den 73-årige er sikker på, at et er sket i Bilka. I tasken lå der nøgler til både hus og bil, et par briller og nogle skønhedsprodukter.