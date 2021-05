70-årig forsøgte knastørt Martini-tyveri

En 70-årig mand fra Greve blev torsdag aften tilbageholdt, da han ved 19-tiden forsøgte at snige sig gennem scan-selv-kasselinjen i en forretning i Waves uden at scanne to flasker Vermouth dry Martini til en værdi af 60 kroner. Den ældre mand gik ud gennem slusen sammen med en anden kunde, mens personalet kiggede i en anden retning. Han blev tilbageholdt og politiet tilkaldt, da han nægtede. Det oplyser Midt & Vestsjællands Politi.