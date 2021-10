En 57-årig mand er blevet idømt et års fængsel for besiddelse af stoffer. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: Arkivfoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 57-årig idømt et års fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

57-årig idømt et års fængsel

Greve - 04. oktober 2021 kl. 05:11 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

I en periode fra januar til juni i år har en 57-årig mand, der bor i Greve, været i besiddelse af 6,32 gram marihuana til eget forbrug og 330 gram amfetamin, der delvist blev solgt videre. Det har Retten i Roskilde straffet med et års fængsel.

Forud for retten havde anklageren krævet, at manden blev straffet med en fængselsdom.

Den dømte forklarede i retten, at marihuanaen, som blev fundet på hans bopæl, var til eget forbrug. Samtidig har han forklaret, at 146 gram amfetamin også var hans eget. Det meste var til eget forbrug, mens en del af amfetaminen var til at sælge videre. Han forklarede, at han tog amfetamin med i byen for at give til venner og bekendte. Når lageret var ved at være tomt, købte han friske forsyninger, hvoraf en femtedel af det indkøbte var til at sælge videre.

Samtidig blev han taget for at sælge 184 gram amfetamin videre. Den del har han erkendt. Ifølge anklagen tjente han 18400 kroner for at sælge det videre.

I retten blev forskellige bilag vist frem - blandt andet tekst-korrespondenser, hvor en spørger den dømte, hvordan det går det det, han havde bestilt. I retten forklarede den dømte, at det ikke nødvendigvis var amfetamin, de skrev om.

Manden blev dømt for besiddelse af marihuana, for at have solgt 184 gram amfetamin, blandt andet fandt retten det bevist efter at have set Mobile Pay overførsler, og samtidig fandt politiet ved en ransagning af den dømtes lejlighed 146 gram amfetamin. Samtidig blev der fundet pølsemandsposer og en digitalvægt, som retten brugte som bevisbevis for, at han ville sælge stofferne videre.