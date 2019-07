Brigitte Klintskov Jerkel (K) er medlem af byrådet i Greve og valgt ind i folketinget. Hun har orlov fra sit politiske arbejde i Region Sjælland. Foto: Janus Spøhr

50 år og fuld fart på politikken

Greve - 21. juli 2019 kl. 08:36 Af Janus Spøhr

- Ja, det er rigtigt. Jeg er blevet genvalgt, og det er fantastisk.

Dagen efter det seneste folketingsvalg rullede den glædelige nyhed ind. Brigitte Klintskov Jerkel var gået massivt frem i antallet af personlige stemmer på Sjælland og havde snuppet det andet konservative mandat på øen.

Her er hun blevet en markant politiker i de seneste år, da hun i forvejen er valgt ind i Region Sjælland, hvor hun dog har orlov, og byrådet i Greve.

Det var en noget storm- ombrust entré, hun gjorde i byrådet. I 2005 bragede hun ind i byrådet med 836 personlige stemmer, hvilket var næstflest af alle Venstres kandidater. Få timer senere valgte hun at skifte parti til Det Konservative Folkeparti. Partiskiftet skyldtes angiveligt uenighed om fordeling af posterne efter valget og betød, at René Milo måtte give borgmesterkæden videre til Hans Barlach fra Brigittes nye parti. Hun blev udnævnt som første viceborgmester.

Det var dog langt fra alle, der var tilfredse med partiskiftet. Venstres Ungdom arrangerede efterfølgende fakkeloptog, mens en byrådskollega fra Venstre kaldte Brigittes beslutning om at skifte parti for forræderisk.

Dejlig opvækst

Brigittes far var vinhandler og havde den største Skjold Burne-forretning på Nørrebros Runddel, og hendes mor arbejdede som advokatsekretær.

- Jeg er født i Gentofte, men opvokset i Greve. Som det går i så mange familier, blev også mine forældre skilt, og jeg flyttede derfor med min mor til Greve. Selv om midlerne var små, havde jeg en dejlig opvækst med masser af tryghed og kærlighed, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Efter at hun blev student fra Greve Gymnasium, havde hus forskellige jobs hos McDonald's, Magasin Du Nord og som pædagogmedhjælper. I 1990 blev hun gift og fik to sønner.

Starten af det nye årtusinde var ikke en lykkelig tid for Brigitte.

- Jeg blev skilt, og i en al for ung alder gik både min far og mor bort. De blev kun henholdsvis 54 og 58 år. Det var et stort tab at miste begge mine forældre i en alder af 30 og 35 år og en svær tid som enebarn og fraskilt med to børn, siger Brigitte.

Hun har altid elsket at arbejde med mennesker og hjælpe de mest udsatte i samfundet på rette kurs. Derfor var det oplagt, at hun tog en professionsbachelor uddannelse som socialrådgiver. Hun har siden arbejdet som børne- og ungerådgiver i Solrød, på en døgninstitution for udsatte børn og unge i Stevns til det nuværende arbejde i Jobcentret i Køge, som hun har orlov fra på grund af Folketinget.

Vil forandre tingene

- Politik har altid interesseret mig. Min holdning er, at hvis man vil forandre noget og have indflydelse, så må man byde ind dér, hvor beslutningerne træffes. For mit vedkommende startede det i mine sønners børnehave og skole. Senere som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening. Det gav mod på mere, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

I december 2016 overtog hun Brian Mikkelsens sæde i Folketinget.

Hun fik en del opmærksomhed, da hun sammen med de øvrige regeringspartier og Dansk Folkeparti som transportordfører forhandlede om trafikudspillet, der blev offentliggjort i foråret i år. Heri stod der, at det skulle undersøges, om Ring 5 Syd skulle anlægges. Det vakte stor forure, da Brigitte Klintskov Jerkel samtidig sagde, at hun var imod Ring 5 Syd, som vil betyde, at der anlægges en motorvej gennem blandt andet Greve og Solrød. S-regeringens nye transportminister, Benny Engelbrecht, lagde for nylig op til, at planerne om Ring 5 kan droppes.

- Den eneste fordel, jeg kan se, ved at Socialdemokratiet starter helt forfra, er da, hvis vi kan slippe for at få Ring 5, sagde hun i den anledning.

Nu er det sommer og tid til at lade batterierne op. Som politiker har Brigitte ikke meget tid uden arbejde.

- Min fritid er sparsom, men her får mine sønner fuld opmærksomhed. For at holde mig i god form styrketræner jeg og dyrker fitness. Ellers tager jeg en god gåtur med hunden. Som noget usædvanligt for en kvinde giver jeg den gas i racerbiler i weekenden. Det har også givet mig en frivillig og ulønnet bestyrelsespost i Dansk Automobil Sports Union. Her arbejder jeg for at fremme motorsport i Danmark og få flere kvinder med i sporten, siger Brigitte og uddyber:

- I Folketinget arbejder jeg for min opstillingskreds Sjælland, Møn og Lolland-Falster med fokus på styrkelse af sundhedsvæsenet, at børn får en god start på livet, en stram og anstændig udlændingepolitik, bedre infrastruktur og ambitiøse mål for klimaindsatsen.

Folketinget og Det Konservative Folkeparti afholder fødselsdagsreception torsdag den 29. august klokken 15-17 på Christiansborg for Brigitte Klintskov Jerkel.