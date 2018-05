48-årig dømt for at nikke en skalle

Den 48-årige mand forlod dagligvarebutikken med en lighter, som han ikke havde betalt for. Det så en kvindelig ansat, som efterfølgende konfronterede manden med, at han havde stjålet lighteren. Der opstod herefter et skænderi, som den ansattes mor blandede sig i. Et vidne har forklaret, at den ansattes mor talte højrøstet og pressede en finger mod den tiltaltes bryst. Herefter har flere vidner forklaret, at manden nikkede moren en skalle, og at kvinden efterfølgende fik næseblod.