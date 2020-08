43-årig slået ned med haveredskab i landsby

Greve: En 43-årig mand blev søndag aften slået flere gange med et haveredskab i Greve Landsby. Det oplyser Camilla Broholm, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Overfaldet blev begået af tre personer og skete på Greve Bygade omkring klokken 19.30 søndag aften. Politi og ambulance kom hurtigt frem til stedet, og den 43-årige blev bragt til Køge Sygehus for at få behandlet sine skader.

Politiet var efterfølgende rundt i området for at lede efter de tre gerningsmænd, men det var ikke muligt at finde frem til dem.