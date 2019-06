Retten i Roskilde har tildelt en 37-årig mand 10 dagsbøder på 300 kroner hver for at have påkørt en kvinde. Foto: Frederik Cederskjold

37-årig kørte kvinde ned: Fik bøder og fængselsstraf

Den 1. maj 2017 om eftermiddagen kørte en 37-årig mand 'under tilsædesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ad Vestergade i Greve Kommune uden at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed,' lyder det fra Retten i Roskilde. Da manden på et tidspunkt skulle svinge til venstre, påkørte han en kvindelig fodgænger, der befandt sig i forgængerfeltet. Hun kom efterfølgende til skade. For det var den 37-årige tiltalt for at have overtrådt færdselslovens paragraf 118.

