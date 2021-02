300.000 kroner til udvikling af Mosede Fort

Realdania bidrager til udviklingen af Mosede Fort så museet og området kan blive endnu mere interessant for lokale og turister.

Greve - 15. februar 2021

Med en bevilling på 300.000 kr. har Realdania valgt at gå ind i arbejdet med at videreudvikle Mosede Fort. Dermed giver foreningen også en solid håndsrækning til museet Mosede Fort 1914-18, som har store planer om at udvikle museet.

I fremtiden skal gæsterne nemlig have endnu flere oplevelser med udgangspunkt i Danmarks rolle under første verdenskrig, samtidig med at de også møder den lokale kultur og natur, ligesom visionen er, at de kan bruge Mosede Fort til både rekreation og gastronomiske oplevelser.

Borgmester Pernille Beckmann ser bevillingen som et vigtigt skridt på vejen.

- Bevillingen fra Realdania er en flot blåstempling af vores visioner om at videreudvikle området med en ny kombineret museums- og restaurantbygning, og den er et vigtigt skridt på vejen mod at få fonde interesserede i at støtte projektet. Mosede Fort er en perle i Greve Kommune og sammenbindingen mellem kulturarv og rekreativ udfoldelse er enormt vigtig, siger hun.

30 millioner kroner til museet

Greve Kommune har allerede rejst cirka en tredjedel af det samlede beløb for det fulde projekt på cirka 30 millioner kroner.

Det samlede projekt afhænger af, at private fonde vil støtte projektet. Derfor vil bevillingen fra den filantropiske forening Realdania i 2021 blive brugt på at gøre forretningsplanen mere detaljeret og konkret, så den kan bruges til at få fonde med.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 170.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø - forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er foreksempel byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. Realdania har siden år 2000 støttet omkring 3.900 projekter med ca. 20 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.