29 børn brugte weekenden på forskellige fritidsaktiviteter

Greve - 04. juli 2021 kl. 17:45 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve: - Orv mand, det er skum!

En ung knægt regnede hurtigt ud, hvad der skulle ske, da han så to brandbiler parkeret ved græsplænen ved Greve Idrætscenter søndag formiddag.

Skumbadet var en overraskelse til de 29 børn, der henover weekenden kastede sig ud i hele seks forskellige fritidsaktiviteter, og efter de første to søndag formiddag kunne de altså kaste sig rundt i skummet og blive kølet ned af vandet fra brandslangerne.

- Indtil videre har skumbadet været det sjoveste, lød det uden tøven fra 6-årige Alva, der vekslede mellem at begrave sig selv i skum og slå vejrmøller på græsset.

Skumbadet var ellers i skarp konkurrence med aktiviteter som strandhåndbold, tennis og spejder, som de 29 børn kastede sig ud i lørdag, og søndag startede de på stranden, hvor svømmeklubben GTI underviste i at padle rundt på et surfbræt, og igennem en avanceret fangeleg lærte børnene om førstehjælp.

Da børnene blev tørre fik de sig en kort pause på stranden, hvorefter turen gik til Greve Idrætscenter, hvor Greve Strands Badmintonklub stod for underholdningen.

Tiltaget havde fået navnet Tour de sport, og det var første gang i flere år, at lokale foreninger i Greve slog sig sammen for at tilbyde flere forskellige sommeraktiviteter, og det var noget, som 11-årige Magnus Ørum Bodal syntes godt om.

- Det har været rigtig sjovt at lave noget forskelligt og samtidig hygge sig med sine venner og en masse andre, siger han.

Han går til daglig til svømning i GTI, og derfor var det selvfølgelig favoritdisciplinen, men han har fået smag for mere.

- Både spejder og badminton var rigtig sjovt, og det kunne jeg måske godt tænke mig at gå til på et tidspunkt, siger han.

Godt tilfreds

De ord må være lige noget for Sussie Busk Hansen, der udover at være formand i Greve Gymnastik og Trampolin, som stod for søndagens sidste disciplin, også er tovholder på Tour de sport. Hun har tidligere fortalt, at en af idéerne med tiltaget har været at gøre lidt reklame for de forskellige foreninger, som har mistet medlemmer som følge af coronanedlukningerne,

Hun kunne i hvert fald konstatere, at foreningerne gjorde et godt stykke arbejde.

- Alle har virkelig lagt sig i selen for at give børnene en rigtig god oplevelse, og det er simpelthen gået så godt, siger hun.

Eneste malurt i bægeret er egentlig, at hun gerne havde set, at der var lidt flere end 29 deltagere. Hele planen var egentlig også, at flere hold kunne bevæge sig mellem de forskellige discipliner, men det var ikke nødvendigt med 29 deltagere, forklarer hun, og kommer selv med et bud på, hvorfor der ikke var flere med.

- Jeg tror det har betydning, at vi har valgt at afholde arrangementet i den anden weekend i sommerferien, for jeg tror, at mange egentlig er rejst afsted, siger hun.

Derfor er planen da også at finde et andet tidspunkt, hvis de arrangerer igen til næste år.

- Så skal vi nok sørge for at holde i den første weekend i sommerferien eller vente til et senere tidspunkt på sommeren.

- Nu har vi gjort os nogle gode erfaringer i år, og alle foreningerne har allerede sagt, at de er klar igen til næste år, så nu håber vi bare, at kommunen vil bidrage også, siger Sussie Busk Hansen.