27-årig smidt tilbage i fængsel efter vanvidskørsel

Greve - 13. august 2021 kl. 10:03 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Som man kunne læse på sn.dk i går, så havde et par ungersvende fra Greve onsdag kørt så hasarderet, at de var blevet anholdt og sigtet for vanvidskørsel.

Efter planen skulle de begge have været fremstillet i et grundlovsforhør torsdag, men det var kun den 21-årige, der blev stillet for en dommer.

Det viste sig nemlig, at den 27-årige, som onsdag aften blandt andet kørte over for rødt, kørte for stærkt og kørte venstre om i rundkørsel, da han forsøgte at stikke af fra politiet, var på uledsaget udgang fra et fængsel i forbindelse med en anden afsoning.

Kriminalforsorgen vurderede, at den hasarderet kørsel betød, at den 27-årige havde overtrådt betingelserne for sin udgang, og han skulle derfor straks tilbage bag tremmer for at afsone resten af sin straf.

Anklagemyndigheden vurderede derfor, at risikoen for, at den 27-årige ville gentage en lignende kørsel, ikke var til stede, og derfor så de ingen grund til, at fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Politiet transporterede den 27-årige til et fængsel til fortsættelse af afsoningen, og han er fortsat sigtet i sagen om vanvidskørsel, som på et senere tidspunkt vil blive strafferetlig bedømt.

21-årig varetægtsfængslet Den 21-årige mand, som onsdag morgen stak af fra politiet, da de ville lave rutinetjek onsdag formiddag i Gersagerparken, og undervejs var oppe og ramme 180 kilometer i timen, inden han blev standset på Avedøre Holme, blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag morgen, og her blev han idømt varetægtsfængsling frem til 9. september 2021.

Den beslutning var den 21-årige ikke enig i, og han har kæret kendelsen til Østre Landsret, som skal se, om der er grundlag for en varetægtsfængsling.

Udover vanvidskørsel er den 21-årige også sigtet for brug af mobiltelefon under kørslen. Den brugte han til at filme sin egen flugt fra politiet.

