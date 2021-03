En fart over 200 kilometer i timen førte lørdag aften til, at politiet inddrog en 26-årig mands kørekort og vil beslaglægger hans bil. Foto: Elmer Madsen

26-årig i vanvidsfart på motorvejen

En hastighed på over 200 kilometer i timen hører ingen steder hjemme, heller ikke på motorvejen.

Da en 26-årig mand lørdag aften nåede op på de nagler på Køge Bugt Motorvejen ved Greve/Karlslunde, var Midt- og Vestsjællands Politi også på motorvejen og fik sat en stopper for vanvidsfarten.

Politiet inddragede bilistens kørekort administrativt og forventer nu at bringe sagen for en dommer med henblik på at beslaglægge bilen.