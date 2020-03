25-årig havde mange penge på lommen

I bilen sad tre mænd, som betjentene mistænkte for at være i besiddelse af våben, så de ransagede bilen. Der blev ikke fundet våben eller andet ulovligt, men en 25-årig mand fra Køge var i besiddelse af et femcifret kontantbeløb. Manden skyldte et sekscifret beløb til det offentlige, så politiet beslaglagde en stor del af kontanterne for at inddrive gælden.