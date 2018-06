Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

24-årig tiltalt for at køre alt for stærkt og true politimand

Greve - 08. juni 2018 kl. 12:06 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig mand havde for meget fart på, da han i februar 2016 udsatte andre for fare på Lillevangsvej.

Manden kørte, ifølge tiltalen, for hasarderet og uden at udvise den fornødne agtpågivenhed, da han den 4. februar 2016 kørte galt på Lillevangsvej, hvor han mistede herredømmet over bilen og påkørte en lygtepæl. Ifølge tiltalen var kørslen udtryk for 'grov kådhed' og hensynløs, og samtidig vurderede politiet, at manden forvoldte forsætlig materiel skade og udsatte andre for fare.

Politiet fik øje på bilen ved tilkørsel 34 på Vestvejen, men manden undlod at stoppe, selvom patruljen havde tændt blinket. Samtidig kørte han mellem 170-185 kilometer i timen på en strækning, hvor der var vejarbejde og derfor hastighedsnedsættelse til 80 kilometer i timen.

Samtidig kørte han over for rødt og kørte ligeud i et kryds, hvor det kun er tilladt at dreje til enten højre eller venstre. Dette er blot et udpluk af de overtrædelser af færdselsloven, som manden er tiltalt for at have overtrådt. Han har også, ifølge tiltalen, overhalet en lastbil højre om på motorvejen.

Truede politimænd

Da politiet endelig fik stoppet manden, truede han to politibetjente. For det er han tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 119, mens han forinden kørte med 130 kilometer i timen og forsøgte bevidst at påkøre patruljebilen ved at dreje skarpt og pludseligt mod politibilen, der blev skadet.

Hvad årsagen til den påståede hasarderede kørsel og trusler skyldes, kan ikke siges med sikkerhed. Til gengæld er det sikkert, at den 24-årige kørte med det bevidsthedspåvirkende stof tetrahydrocannabinol (THC) i blodet. Manden havde i øvrigt ikke noget kørekort, da han blev stoppet af politiet.

Den 24-årige blev senere på året stoppet af politiet to gange. Den ene gang uden at have kørekort, mens han kørte mere end 30 procent for stærkt. Den anden gang blev han stoppet, fordi han ikke havde noget kørekort.

Retten i Roskilde har på baggrund af tiltalerne krævet, at manden idømmes en ubetinget frakendelse af førerretten.