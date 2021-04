Artiklen: 22-årig knaldet uden kørekort for niende gang: Så røg bilen

En 22-årig mand fik torsdag aften beslaglagt sin bil, da han ikke kunne vise et gyldigt kørekort til betjenten, der havde standset ham på Køge Bugt Motorvejen i Karlslunde.

Kørekortet var tidligere blevet taget fra ham på grund af flere sager, som havde udløst klip, og ikke nok med det, så var det niende gang indenfor tre år, at den 22-årige blev sigtet for at køre bil uden kørekort.