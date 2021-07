Arkivfoto: Thomas Olsen

200 biler samlet samme sted

Greve - 20. juli 2021 kl. 10:00

Personale fra færdselsafdelingen var fredag aften på patrulje i Greve kommune for at holde øje med, om bilister forsamlede sig med henblik på hensynsløs kørsel til mulig fare for øvrige trafikanter eller beboere i områderne.

Fem blev sigtet for forskellige overtrædelser af færdselsloven, idet fire bilister blev sigtet for at have kørt frem mod et "indkørsel forbudt"-skilt, og en knallertkører blev sigtet for at køre uden styrthjelm og samtidig anvende håndholdt mobiltelefon under kørslen. Disse trafikanter befandt sig på Mosede Landevej, da de begik deres trafikale forseelser.

På Greve Main kunne politiet omkring midnat konstatere, at omkring 200 biler var forsamlet på vejen, hvilket for politiet indikerede, at der måske ville blive kørt hensynsløst på et senere tidspunkt. Færdselspolitiet startede med at sigte tre bilister for overtrædelse af færdselsloven, hvilket medførte, at forsamlingen af køretøjer i området blev opløst. Klokken cirka 01.00 var kun ganske få køretøjer tilbage, hvorefter politiet også forlod området.