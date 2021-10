Send til din ven. X Artiklen: 20 års jubilæum fejret med pølser og barbus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20 års jubilæum fejret med pølser og barbus

Greve - 05. oktober 2021 kl. 09:08 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Der var ikke sparet på noget, da virksomheden Global Revision fredag fejrede 20 års jubilæum. Medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere blev både budt på pølser og bøfsandwich, fadøl og drinks og et glas vin eller en sodavand.

De to partnere Eddie Holstebro og Henrik Johansen lægger ikke skjul på, at det især er for medarbejdernes skyld, at dagen blev fejret, og i den anledning havde de givet alle fri til at hygge sig.

- Medarbejderne og deres kompetencer er vores største aktiv, og det er vores måde at vise taknemmelighed og påskønne vores dedikerede medarbejdere. De skal bare hygge sig og have en god dag, siger firmaets ene partner Eddie Holstebro.

- På grund af corona har vi været igennem en turbulent tid, hvor vi har haft travlt med at rådgive vores kunder i forhold til blandt andet hjælpepakker og økonomistyring, og samtidig har vi ikke haft mulighed for at samles og holde sociale arrangementer, og derfor har det været vigtigt for os at markere dagen, siger han.

Medarbejderpleje Netop medarbejderpleje ligger ikke fjernt for firmaet, der senere i år har planlagt en personalefest og i det nye år inviteres medarbejderne på en forlænget weekend i udlandet, som både byder på faglig udvikling og afslapning.

- Hvert andet år tager vi på sådan en tur, og vi har fx været i Italien, Spanien og England i de forgangne år, siger Henrik Johansen, Global Revisions anden partner.

Lukker ned i Køge Eddie Holstebro grundlagde Global Revision i 2001. Dengang holdt firmaet til på Skoleholmen i Greve, indtil de for otte år siden flyttede ind i Greve Strandkro. I dag har firmaet også en afdeling i Køge, men den lukker de ned og i stedet flytter medarbejderne ind i lokalerne i Greve.

- Det er stadig meget nyt, men medarbejderne er blevet orienteret, og vi er overbevist om, at det kommer til at skabe et bedre sammenhold blandt medarbejderne, at vi samles og samtidig vil det give bedre mulighed for sparring og erfaringsudveksling, når vi er samlet i det daglige, siger Henrik Johansen.

Han kom til firmaet i 2002 og blev medejer og partner i firmaet i 2004, og både Henrik Johansen og Eddie Holstebro har en fortid i nogle af landets store revisionsfirmaer, hvor der er fokus på de helt store kunder. I Global Revision har de dog specialiseret sig i at rådgive og vejlede små og mellemstore virksomheder i, hvordan de kan udvikle og optimere deres forretning.

- Vi kan igennem tallene se, hvad der foregår i en virksomhed, og i al beskedenhed mener vi, at vi kan afkode økonomien og samtidig give vejledning og rådgivning i øjenhøjde og i et sprog, som alle forstår, siger Eddie Holstebro og Henrik Johansen samstemmende.