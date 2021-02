20-årig dømt for at stjæle cigaretter

Den dømte forklarede i retten, at han arbejdede i Bilka ved siden af sine studier. Under retssagen blev der vist overvågningsbilleder, som viser, at han har båret på en papkasse og forladt Bilka via en kasse og ikke via personaleind- og udgangen. Efterfølgende viste HR-afdelingen på et møde overvågningsbillederne, og han blev efterfølgende bortvist. Forud for retssagen var han tiltalt for at have stjålet 67 kasser cigaretter til en samlet værdi af 28815 kroner, men retten fandt det altså kun bevist, at han stjal seks kartoner.